中年好聲音｜吳大強情歌獻當年「如花少女」　ERIC KWOK狠批悶

《中年好聲音》第十六集將展開「第六部曲 故事之歌」下半場的《爭入十強！次回合生死鬥！》，今集與上集一場，分享各自要面對的人生課題，最低分選手會被淘汰。當中最惹人期待的，當然是熱門吳大強的故事，他竟分享少男十五十六時的愛情經！



中年好聲音｜周吉佩淚謝太太不離不棄 支嚳儀奪82分但評語兩極

大熱門吳大強，選擇獻唱《Killing Me Softly》向當年街頭偶遇的美少女憑歌寄意。

原來大強年青時曾被一名在街頭表演的「如花少女」吸引，可惜因為當年沒有勇氣主動搭訕，以致「飲恨」至今；為了懷緬當年那份青澀，大強選唱《Killing Me Softly》向當年該名美少女憑歌寄意：「女仔十八一朵花，係好吸引好靚，但當時都係細個啦，未有勇氣結識佢，機會過去咗就冇，好多時人生就係咁，你冇勇氣踏出一步，就做唔到當時個心想做嘅嘢。」並謂自己經常教導四名兒子要抓緊機會：「唔係淨係對女士，任何事情一有機會，你覺得有益就應該即刻去做，寧願試過都唔好錯過。」

吳大強今次唱嘅係情歌，台風相對冇咁多，而Eric Kwok就評語話佢冇乜變化。

是集吳大強繼續大晒「療愈系」唱功，不過今次卻出現不少負評，當中以資深音樂人Eric Kwok（郭偉亮）的評語最為兇狠，直指大強整首歌變化欠奉：「我用咗肥媽嗰招，就係攞嘢食（肥媽在旁即作狀喊打），如果我攞嘢食，即係你冇fully capture我attention，咁我真係攞咗兩次嘢食。我唔係好feel到你諗緊個女仔，我淨係feel到你唱緊隻歌。」到底大強會否因而大熱倒灶？

林鉫徫獲讚唱出真感情。

這邊廂大強被指「不夠感情」，那邊廂的林鉫徫及涂家堯不但充滿感情，二人更不約而同唱至眼濕濕含淚收場。先說鉫徫，經常被標籤「男人婆」的她，在接受製作組深度訪問時已忍不住哽咽：「睇完（網路對我唱歌嘅評語）我自己都要啲時間去消化，通常講我肥咯，或者唔知我係男定女，或者合唱時會覺得我係唱得好，不過話唔想睇到個畫面。」雖然多番備受攻擊，但鉫徫依然希望能保持善良，並學會愛自己：「我揀呢首歌係想提醒自己要繼續保持善良，亦都希望可以將個重心放番喺自己度，唔再理人哋嘅目光。」

涂家堯獻唱《我們》唱出真感情，到最後仲流出真眼淚。

至於家堯則大方分享了當年離婚點滴：「細到大對於結婚，都覺得係一生一世。本身我唔想離婚，但當時佢（前妻）講咗句，話我浪費咗佢六年時間，聽到我覺得冇乜挽回嘅餘地」，家堯更指為了不想家人擔心，確是度過了段難熬的日子。製作組還請來了涂媽媽分享對兒子及兒子離婚一事時看法，畫面及內容充滿了愛與啟發。用上真感情獻唱的二人，同時獲得不少正評，其中張佳添大讚鉫徫終於有「追聽性」：「不嬲知你唱得，但我今日最開心係我開始聽到你嘅力量冇乜壓迫感，之前你係好唱得，但有壓迫感，去到後面會覺得夠喇，但今日聽到後面會好enjoy。」家堯則獲得「閹尖達人」伍仲衡的好評：「你感動到我，因為成首歌你係用真誠唱出嚟，冇話要用任何技巧，當然喺技巧上係有啲沙石嘅。我特別鍾意你個verse，你好似喺我耳仔旁邊細細聲同我講嘢…我好少畀17分。」