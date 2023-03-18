鋪鋪 Poker丨杜如風被爆面皮厚過腳板底　賭射龍門輸到寫欠單

J2台今晚（18日）播出的《鋪鋪Poker》，由郭偉亮（Eric）、師兄劉浩龍、陳欣茵同陳若思（Amber）主持。今集嘉賓，繼續是近日杜如風（Helen）和糖妹（黃山怡）。

上一集Eric同師兄爆Helen「倫仔」花名的由來，又彈她過往做事不上心。聲言已改過自新的Helen今集洗頹風贏得「爛命倫」稱號。師兄再透露Helen另一花名「地獄黑仔倫」，師兄說︰「諗返起件事都好癲，有年新年賭錢玩『射龍門』，兩蚊一鋪佢輸到要撳（提款）機，輸成兩萬蚊（Helen在旁更正為18,000元正）。『煙King』買晒撞柱、『煙King』又買晒又撞柱。」Helen好無奈的話︰「輸到要一路寫當票落去，3千一張、6千又一張。」師兄形容當時場面非常嚴峻，大家都心想「死嘞，如果佢再撞追唔返，點呀」。

杜如風近日為 J2 主持的旅遊節目《解風東京》大受歡迎。

杜如風新年賭「射龍門」，輸到要落樓撳櫃員機。

Helen在《解風東京》大受歡迎，下周將播出最後5集。原來當年她初次做主持，是被人拉伕上馬。話說有趟Helen被派到東京採訪時裝表演︰「嗰時我係做writer，係被迫上梁山㗎。公司阿姐派我去，話位主持未攞到working visa，要我頂咗佢啦，仲話做fashion show講一兩句嘢就得。」做完返到香港，該位阿姐好滿意，二話不說跟手就派Helen同一位導演合作，拍攝旅遊節目《流行東京》，想不到一炮成名，Helen躍身成為日本旅遊達人。

師兄講到當年杜如風輸到寫欠單時，七情上面。

Eric 同師兄今集繼續要對住兩位「吹水王」。

Helen話一直都抗拒出鏡，她笑說︰「初初係好驚，所以我從來都唔肯試鏡，覺得好驚個camera，唔知點解，可能做開幕後。到迫上梁山對住鏡頭，又okay喎。」當Amber同欣茵笑她怕醜時，兩位男仕玩即場踼爆，Eric首先發難話︰「佢平時吹水吹到呢……面皮厚過腳板底，當然冇可能驚camera。」接住師兄出手補充︰「仲唔怕醜過啲artistes。」大家最後得出一個結論，相信同Helen已故父親；資深傳媒人兼電影宣傳主管；人稱杜Sir杜惠東有關。

糖妹對杜如風玩「射龍門」的遭遇有點不敢置信。