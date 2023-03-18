胡杏兒賀老公50歲生日Bob疑飲醉唱爆咪 崔建邦被柴台：落返嚟啦

胡杏兒的老公李乘德（Philip/Phil）是圍村客家人，向來著重傳統禮節，今年是Phil的50歲大壽，當然要隆而重之，筵開多席宴請親朋好友，當中包括林盛斌、胡定欣、崔建邦、劉晨芝、陳智燊、林奕匡夫婦等。壽星Phil和胡杏兒滿場飛影合照，笑到「四萬咁口」。



Phil 50歲大壽，設宴慶祝全晚滿場飛。（IG@linlin）

Phil 50歲大壽，大家都要跟佢集郵。（IG@stephanie.cho）

跟「哈比女神」鄺潔楹（Judy）拍拖、從事酒吧業的闊少Ricky Yung昨日在IG Story分享壽宴的歡樂片段，現場設有Live Band，並以黑金為主題佈置，充滿懷舊色彩。胡杏兒在台上準備唱歌時，崔建邦和林盛斌（Bob）突然自薦上台，卻疑被台下賓客「嫌棄」，有女子大聲高呼：「冇你嘅事呀，落返嚟啦！」，崔建邦為自己打圓場：「我哋唔收利是㗎，唔落台㗎！」場面頗尷尬。

在旁的胡杏兒笑到彎腰，再窒多句：「你兩個（崔建邦和Bob）混吉㗎？」崔建邦落力賣口乖氹主人家說：「我哋兩個唔係運吉，係運氣啫，同Phil胡杏兒做一世朋友，我哋算得乜？我哋乜都冇，除做人情外，仲想講幾句嘢，以表我哋對你一家人心意。」胡杏兒笑指二人講幾句說話都值幾十萬，崔建邦不敢認，Bob終開口：「你咁講呢，太誇張嘞，20幾萬啫！唔好講咁多嘢，在場朋友畀啲掌聲胡杏兒，第二個係Phil。」現場即報以熱烈掌聲。

胡杏兒黑色晚裝微露事業線，身材弗爆。（IG@劉晨芝）

崔建邦被叫：「落返嚟啦！」場面尷尬。（IG@rickyyeung）

另一條片，見Bob與胡杏兒合唱英文歌，但Bob疑飲多兩杯，塊面紅晒，嗌到爆咪，完全蓋過胡杏兒把聲，最後她完全放棄讓Bob獨唱；而崔建邦不停擺T字手勢示意叫「Stop」，Bob仍然不理會，直到唱完為止，非常投入。但此舉似乎有點喧賓奪主，Ricky Yung亦在片中留下「？？？」多個問號。

Bob唱到爆咪，崔建邦喺旁邊做「Stop」手勢。（IG@rickyyeung）

（IG@rickyyeung）