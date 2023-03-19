前港姐鍾溥敏曾陷搶人夫醜聞　狂曬運動照成功洗底泳衣相睇到噴血

前港姐鍾溥敏（Mandy）幾年前曾陷入偷食人夫徐緣（原名：徐俊文）的醜聞，形象一度插水，但兩人其後不僅保持工作夥伴關係，亦高調放閃。雖然主力做媒體工作，但Mandy近年仍有接拍幕前工作，為了保持最佳狀態，她經常做運動，瑜伽、游水等等，幾乎十項全能，亦會把健康性感的運動照放上社交平台。日前她的泳裝照就獲網民大讚，更誇獎她的身材完美無瑕。



鍾溥敏（Mandy）09年參與「香港小姐競選」，有「波霸港姐」之稱，與同屆的袁嘉敏不分上下，惜躋身決賽後落選，十強止步。其後她偶然仍會客串幕前演出，但主要以媒體工作為主，亦以媒體內容創作人自居。

鍾溥敏是09年香港小姐，躋身10強，並獲得「最佳首飾演繹獎」。（視覺中國）

Mandy畢業於香港樹仁大學新聞與傳理學系學士以及香港大學社會科學學系碩士，曾於無綫擔任實習記者，以及其他媒體的副刊記者，亦有做過體育節目主持、寫專欄等。

鍾溥敏讀大學時，曾去無綫新聞部擔任實習記者，但其後曾表示覺得港聞太悶，體育版較適合自己。（資料圖片）

不過，19年她被廣告人兼作家徐緣（原名：徐俊文）的太太點名指控「拆散了我的家」，隨即令形象受損，她曾發誓冇介入男方婚姻，亦懶理負面新聞。兩人其後仍是工作夥伴，隨住男方解決原本家事，兩人逐漸公開情侶關係，去年情人節更高調放閃，Mandy不但Post出男方所贈的玫瑰，更指：「更喜歡共患難的感覺，看到真實一面，才能走得更遠。」

Mandy與徐緣去年情人節高調放閃，她於社交網大曬玫瑰花和冧爆卡仔，男方叫她Honey。（Instagram：mandymoonly）

現時Mandy間中都有參與幕前工作，如拍攝電影《梅艷芳》、ViuTV劇集《大誠實家》等，亦因熱愛運動的形象而獲得相關KOL工作。Mandy曾是大專學界羽毛球隊隊員及足球隊隊員，是運動形女生，行山、瑜伽、游水、跑步、乒乓波、健身等樣樣齊，亦不時上載做運動相，盡現健康性感的美好身段。

Mandy有份參與《梅艷芳》電影，在戲中為古天樂帶位及斟茶，她更把這輯劇照在社交平台置頂。（mandymoonly@Instagram）

此外，Mandy也不時分享噴血泳裝照，昨日她上載比堅尼自拍，指自己一星期做三次運動，游蛙式游到手部痠痛，但就練到大小腿肌肉，又不會傷膝頭。網民留言大讚她索爆，指這些相睇到流鼻血，從相中看來，上圍似乎比選港姐時更有料！

勤做運動的Mandy，身材非常好！（mandymoonly@Instagram）

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