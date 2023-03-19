中年好聲音｜吳大強唱情歌被狠批　莫家堯感情爆燈反而低分？

無綫（TVB）音樂選秀節目《中年好聲音》於去年11月底播出，自播出以來已廣受歡迎。今晚（19/03）一集為比賽12強最終階段，繼續上一集內容6位選手淘汰最低分一位，從而在12強之中選出晉級的比賽者。



林鉫偉以《好人》出戰，獲得高分86分。（《中年好聲音》截圖）

林鉫偉以《好人》出戰，獲得高分86分。肥媽直言感受到她唱出感情，其他評判也直言她在即興的部份較為較出。接下來到吳大強出戰，主持車婉婉以「佢嘅故事應該係最多」來介紹。

吳大強出戰不利。（《中年好聲音》截圖）

吳大強說：「女仔十八一朵花，係好吸引好靚，但當時都係細個啦，未有勇氣結識佢，機會過去咗就冇，好多時人生就係咁，你冇勇氣踏出一步，就做唔到當時個心想做嘅嘢。」還表示對個兒子的教誨是：「唔係淨係對女士，任何事情一有機會，你覺得有益就應該即刻去做，寧願試過都唔好錯過。」

吳大強低分稍低。（《中年好聲音》截圖）

雖然吳大強表現穩定，不是評判卻嫌他不足。伍仲衡表示：「我覺得唔夠騷靈，講投巧我又feel唔到喺投巧上面畀到啲咩分，但係整體嚟講你係好舒服。」Eric Kwok指：「我想講我聽吳大強你唱呢首歌，我用咗肥媽嗰招，就係攞嘢食，如果我成功攞幾次嘢食，即係話你冇fully caption我attenton。因為你全程都係一個音，同埋你台風大概係咁樣。我就諗呢個女仔有幾令你神魂顛倒呢？我唔係好feel到你諗緊個女仔，只係feel到你唱緊隻歌。」

郭偉亮Eric Kwok不太滿意。（《中年好聲音》截圖）

李佳得分83分。（《中年好聲音》截圖）

台上李佳真情剖白，表示以前只以為照顧好家庭就是好媽媽，但肥媽就直言這是錯的想法。肥媽說：「我好鍾意佢用自己感覺唱呢首歌。我答返你頭先嗰個，你覺得做一個家庭主婦，照顧仔仔屋企就係一個好好嘅媽媽。你係好媽媽，好嘅女兒，唔代表你係好嘅老婆，第日仔女大咗，係走梗。聽住，佢唔走就係返攞嘢嘅啫。」說罷望向身後的觀眾，問道：「啱唔啱聽？」繼續說：「你個伴係同你永遠，永遠感恩你身邊嗰個人，同埋你唱《我只在乎你》，唔知我係咪作為一個女人，我係feel到你有幾在乎。」

伍仲衡幾位評判給了高分。（《中年好聲音》截圖）

伍仲衡幾位評判給了高分。（《中年好聲音》截圖）

莫家堯在節目中分享了自己離婚的經歷。（《中年好聲音》截圖）

莫家堯在節目中分享了自己離婚的經歷，他表示自己曾經想挽回婚姻，但因為前妻一句「你浪費咗我6年」的說話就接受了現實。他演唱《我們》的時候將離婚的傷感投射在其中，感動到一眾評判不禁流淚。伍仲衡說：「你感動到我，因為成首歌你係用真誠唱出嚟，冇話要用任何技巧，當然喺技巧上係有啲沙石嘅。我特別鍾意你個主歌，你好似喺我耳仔旁邊細細聲同我講嘢。」不過其他評判就認為他的演釋有沙石，某些歌口詞也有音準問題，所以評分較低。

莫家堯在節目中分享了自己離婚的經歷。（《中年好聲音》截圖）

曹敏寶。（《中年好聲音》截圖）

評判指曹敏寶在副歌的部份出事。（《中年好聲音》截圖）

是日比賽的最後，曹敏寶得分73分以最低分被foul出局。