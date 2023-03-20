林俊傑演唱會Ian做嘉賓　最後冇上台表演主辦方：溝通上出現問題

歌手林俊傑（JJ）的《JJ20世界巡回演唱會香港站》日前（17日）開始舉行，昨日（19日）是第三場，而網上一直流傳第三場的嘉賓是男團MIRROR，網上賣票平台亦有人以MIRROR為嘉賓作招徠。

林俊傑（JJ）的《JJ20世界巡回演唱會香港站》。

但昨晚只有JJ一個人由頭唱到尾，沒有邀請嘉賓上台，甚至去到encore環節也不見MIRROR或任何嘉賓上台。而在接近完場時，疑是嘉賓的MIRROR成員邱士縉（Stanley）在社交平台上載了與江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）、楊樂文（Lokman）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）的合照，並寫下：「要記念吓！」有網民認得他們背後的場景正是JJ辦演唱會的中環海濱，因為JJ演唱會範圍用黑布圍起，正與他們背後的場景相乎。據知昨日一場演唱會是Ian做嘉賓，而其他兄弟是來看他的演出。

昨晚只有JJ一個人由頭唱到尾。

邱士縉（Stanley）在社交平台上載了與江𤒹生（AK）、陳卓賢（Ian）、楊樂文（Lokman）、李駿傑（Jeremy）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）的合照。(IG圖片)

Stanley上載相片後，AK、Ian、Jeremy及Tiger都有轉發該照片，Ian更轉發說︰「記低」，有傳因為公司以安全理由，不讓Ian上台做嘉賓，但說法未經官方證實。而有粉絲指出，昨日JJ的演唱會前Ian已經參與過彩排，而伴奏音樂亦已經準備好，不知道為什麼最後不讓Ian上台。

而主辦單位回覆傳媒查詢則説：「由於製作團隊與MIRROR方面溝通上出現問題，所以取消相關演出環節。」