38歲李多海宣布5月下嫁SE7EN　結束8年愛情長跑分享甜蜜婚照

恭喜恭喜！38歲韓國女演員李多海，自從2016年與歌手SE7EN（崔東昱）認愛後， 今日（20日）突然上載婚照宣布5月結婚，結束8年愛情長跑！



李多海分享多張甜蜜婚照，宣布與歌手SE7EN於5月結婚！（IG：@leedahey4eva）

李多海分享多張甜蜜婚照留言：「因為我們已經交往8年這麼長一段時間，或許並不是特別令人意外的事，但還是很害羞，煩惱了很久該怎麼向各位宣布這件事情。在即將到來的5月，我們約定從穩交許久的戀人成為夫婦，雖然現在更習慣男朋友這個稱呼，但總是堅定守護在我身旁，並帶給我幸福，現在要成為我一輩子的伴侶的Ven，我也會作為一個好的妻子，成為更懂得體諒照顧，並帶給你力量的存在，若能在各位的愛護與祝福中結婚，對我們來說也是非常開心的事情。」文末亦透露不會放棄演員身份，同時做好妻子及演員工作。

李多海與歌手SE7EN（崔東昱）轉眼已拍拖8年。（IG：@leedahey4eva）

SE7EN在Instagram上傳手寫信，在出道20周年紀念同時宣布結婚喜訊：「過去8年來與我共度喜怒哀樂，總是愛護且包容不完美的我，我和我的女朋友李多海小姐將在5月6日結婚，未來作為一家之主和丈夫，我也會以更成熟且擔起一切責任的樣貌過活。」在2022年初，李多海與SE7EN首次合體亮相節目《全知干預視角》，曾憶述秘密拍拖初期，如何避開傳媒和粉絲的目光；李多海也提到起初母親對SE7EN並不滿意，SE7EN要求見家長時，李多海母親甚至以做了眼皮手術的原因拒絕，因而令李多海非常傷心，幸最終二人能修成正果。

李多海分享與SE7EN的婚照，準新娘分別穿上一長一短婚紗。（IG：@leedahey4eva）

李多海轉眼成為準新娘，婚照笑得好靚呀。（IG：@leedahey4eva）

SE7EN上載手寫信宣布5月6日與李多海結婚。（IG：@se7enofficial）

按圖睇李多海、SE7EN首次同框場面：

+ 7

點擊觀看李多海的外貌變遷史：