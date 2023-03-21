王菀之Serrini為珠寶品牌拍MV　才華對決自薦做「活收藏品」

作為香港唱作翹楚的王菀之（Ivana），以及新生代唱作女歌手代表的Serrini，兩位音樂才女相遇合作，代表着音樂創作史上的結合與傳承，十分貼合珠寶品牌的理念，品牌特此邀請兩位將去年尾推出首支合唱歌曲《誅神的黃昏》重新改編並製作，並於英國V&A博物館X周生生珠寶概念店取景拍攝音樂影片。



二人穿起黑色和粉色的高貴晚裝，飾演兩派神靈不斷爭奪代表「權力」的鑰匙及代表「財富」的戒指。

Ivana與Serrini將神話故事以全新方式演繹，二人分別穿起黑色和粉色的高貴晚裝，飾演兩派神靈不斷爭奪代表「權力」的鑰匙及代表「財富」的戒指。二人被問到今次拍攝《誅神的黃昏》改編版本音樂影片的感想，Ivana表示：「我一向好奇心滿分，今次除了可以再次與Serrini合作外，更有幸能夠為珠寶品牌與博物館的聯乘主題概念店一周年進行創作令我非常興奮，這跨界別合作給予我無限的創作空間造就了今次音樂影片的兩大權力鬥爭，我與Serrini兩股強大勢力相遇各不相讓，逐漸變得相知交融。」Ivana今次在創作中首次加入英文詩句：「希望給大家嶄新的感覺，讓大家以另一角度欣賞經典藝術。其實我與V&A亦頗有淵源，因為我曾經在V&A博物館中跟繪畫老師學習寫生，所以大家亦可以稱我為博物館的『活收藏品』 之一！」

Ivana今次在創作中首次加入英文詩句。

近年人氣急升的Serrini亦表示很高興能與Ivana再度合作：「我的創作風格一向偏向比較個人和注重內心感受，而Ivana樂天性格加上其天馬行空的無限創意，完全脫離世俗的固有框架，令我們的合作產生了不一樣的火花！我一向都非常喜歡寫詩以獲取靈感，今次在音樂影片中加入啟發自V&A珍貴館藏的詩句實在非常適合我的創作風格，並且令《誅神的黃昏》一曲的感覺更昇華。」Serrini更笑言自己日常都會作詩抒發不同的情感，希望V&A亦可考慮收輯其個人詩句，逆向將香港及中方文化帶到博物館，與Ivana一同成為流動「活收藏品」！