與黃宗澤出活動被瘋狂隔空集郵　胡定欣淡妝獲讚年輕分享保養心得

胡定欣和黃宗澤（Bosco）今日（22/3）現身尖沙咀一棟商廈出席內地品牌香港區會所開幕禮，定欣以吊帶低胸黑色長裙出場，性感又迷人。兩位主角一出場，在場半百名內地來賓隨即歡呼尖叫，又舉起手機瘋狂自拍。雖然與Bosco和定欣有一段距離，不過他們一於少理照舉機隔空自拍。活動後，縱然主持多番呼籲來賓們離場好讓記者採訪，但他們依然未肯離開。擾攘近10分鐘，定欣和Bosco要移師到場地內的房間接受訪問。



胡定欣和黃宗澤出席內地品牌香港區會所開幕禮。（葉志明攝）

定欣和Bosco接受《香港01》訪問時坦言有好幾年沒有出席開幕禮，Bosco戥客戶開心之餘，亦戥整個香港開心：「開始旺番，活動多番，整個香港開心番好多。」隨着口罩令解除，他們可以看到來賓們燦爛的笑容，Bosco笑言戴得口罩耐，有時會忘記大家的樣子：「除咗口罩過嚟打招呼，諗一陣先知『哦！原來係你』，幾有趣。」

在場半百名內地來賓隨即歡呼尖叫，又舉起手機瘋狂自拍。（葉志明攝）

定欣日前拍攝節目時被網民野生捕獲，淡妝隨意Look更獲大讚年輕兼自帶光芒。談到保養心得，她直言要開心：「有時打扮唔同都幾大分別，因為呢排《廉政狙擊》入面成日都着Suit，都係比較成熟啲。（拍節目時）餐廳個老闆擰轉頭望我好愕然，『吓，原來你真人咁後生』，因為係好大嘅分別，演員好玩就係角色一個造型，私底下可能好casual 、好唔整齊，最緊要開心。」至於飲食方面，定欣笑言咩都食：「最鍾意做完嘢食嘢，就好開心，所以點解佢（Bosco）開餐廳，大家坐低食吓嘢好放鬆。」

定欣以吊帶低胸長裙出場，性感又迷人。（葉志明攝）

講到Bosco的餐廳，就不得不提經常有女食客將與他的合照擺上小紅書吸Likes。他說早前因要傾裝修事宜故經常落鋪頭：「4月頭會開番，希望更多機會見佢哋，佢哋見到我又開心，多啲嚟幫襯我又好生意。」另外，陳自瑤（Yoyo）今日突然傳出疑似暗示已離婚，問到兩位得悉與否時，Bosco僅回應：「我淨係知道你（定欣）單身，我單身咋喎，冇其他。」

黃宗澤、羅霖、胡定欣，周家蔚一同出席內地品牌香港區會所開幕禮。（葉志明攝）

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