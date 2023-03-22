陳慧琳去年車禍險毁容　首出現身額頭留疤痕：啲血係咁標出嚟

陳慧琳（Kelly)今晚（22/3）現身中環出席新店開幕活動。提到去年12月Kelly 和兒子在司機接送下離開住所時，在嘉道理道與對面車輛迎頭相撞，3人面部擦傷，均送往廣華醫院治療，另一輛私家車的38歲男司機未有受傷。

陳慧琳講起車禍事發經過，仍心有餘悸。（陳順禎攝）

Kelly重提事發經過，仍心有餘悸：「當時撞車一剎那，我成個人撞咗落塊膠板同手機度，然後我望倒後境一睇，啲血係咁標出嚟，跟住就望個仔有冇事，然後我右眼開始腫到豬頭咁睇唔到嘢，上到白車，我個仔見到我傷成咁，佢冇喊。去到醫院，醫生睇到我嘅傷口，不停咁講傷口好深，當時我聽到好驚，心諗究竟有幾深，我會唔會好返，傷口係好似丫形咁，縫咗幾多針，我真係唔知。」

額頭留有疤痕。（陳順禎攝）

Kelly續說：「其實我想講，我而家右眼角嗰位係扯低咗，因為傷要縫針嘅關係，所以係對正常嗰邊眼為低咗。（有冇搵整容醫生？）冇呀，呢啲要等時間康復。（有冇唔開心？）好唔開心呀！開頭我係成唔落嘢。而我個仔都有創傷後遺症，因為後尾我哋再次坐車去到嗰個位嘅時候，我哋兩個都好驚，而我個仔就話會唔會再撞過？我就安慰佢唔使驚，我哋有扣安全帶。（事後使唔使睇心理醫生？）咁又唔使，我哋喺邊度跌低，就喺邊度企返起身。」