蔣家旻十年前於英國被小偷包圍　唔敢一個人去歐洲：孭袋會孭前面

蔣家旻（Angel）早前飛到法國和英國玩，作為疫情後首個海外旅行，她坦言既開心又興奮，又表示因為逗留的時間跟長，與自己10年前去的時候相比玩得更加盡興：「兩邊都平均去咗一個禮拜嘅時間，去咗好多靚嘅景點影相，又去咗museum，仲食到好多我未食過嘅嘢，例如越南菜，嗰度嘅越南菜其實真係好好食，真係好想特登再返去食！」



蔣家旻昨日（22日）為遊戲節目《優質服務100Fun》進行錄影。（梁碧玲 攝）

眾所周知歐洲街頭有很多小偷，並且專門揀遊客落手，Angel坦言十年前曾經在英國地鐵上被一班五六歲的小朋友包圍，幸好被同行朋友識破才沒有財物損失，因此今趟旅程都特別打起十二分精神：「都明白歐洲治安會有少少差，夜晚比較多小偷，所以孭袋的時候都會孭喺前面，同埋會提點將來要去嘅朋友要小心啲。」

蔣家旻透露下月會拍新劇，第二次與馬德鐘合作。（梁碧玲 攝）

她表示下月將會開拍新劇，並會在劇中飾演一名檢控官，是自己未嘗試過的角色類型：「我之前演嘅角色，就算係事務律師都未去到好嚴肅，但今次部劇嘅種類係偏向嚴肅啲，所以真係要好好研究點去演繹。」有娃娃音的Angel笑稱其實以前有試過為了拍劇壓低聲線，但不成功：「曾經試過，喺屋企有試過，但都係覺得唔太習慣，要搵一個方法好自然地嘗試壓低，所以要再練一下，同埋睇下個角色有冇咁嘅需要啦！」