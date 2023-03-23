中年好聲音｜ 吳大強揀錯唱跳歌再陷危機　林鉫徫轉玩甜美Tone

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》網上曝光及觀看率先後報捷，截至剛過去周末，《中年》網路平台曝光率超過2億，觀看率接近3,000萬﹗本周日（26日）晚播出的第17集，將進入十強激戰首個回合《煇黃經典》，十強首個回合出場序將根據參賽者年齡由高至低排起，故此第17集打頭陣者將是大熱門吳大強Bill哥哥！



吳大強回歸又唱又跳風格。

舒文評吳大強：好慢好悶咁

以「療愈」見稱的吳大強，是次搖曳台風歸位又唱又跳《L.O.V.E.》，更大送心心，非常討喜。雖然Bill哥哥傾情獻唱，但評審們卻唔多受落，出名嚴格的嘉賓評審舒文便直指Bill哥哥欠變化：「成件事最要好啲係La La La嗰段，因為La擺得太低，變咗好似好慢好悶咁。」周國豐則直指Bill哥哥關鍵失分是「一個頂幾個」，並笑言應該請四名仔仔助陣：「一個人頂晒呼吸方面會出現難題，不如你搵埋你嗰四個仔喺後面幫手，佢哋唔唱，淨係La La La同幫手跳舞，畫面都肯定好正。」

吳大強又唱又跳《L.O.V.E.》，更大送心心，非常討喜，但評審們卻唔多受落，出名嚴格的嘉賓評審舒文便直指Bill哥哥欠變化：「好慢好悶咁」

周吉佩被要求升一度重唱

今集賽果可算是出人意表，除了Bill哥哥，另外三位人氣選手顏志恒、林鉫徫及周吉佩亦先後出狀況。一心以勵志Tone獻唱擇星的顏志恒，雖然想以歌詞「星遠望似高，卻未算高，我定能摘到」強調勇敢追夢的心，可惜卻編曲時未有留意歌詞中的故事性而滑了鐵盧，周國豐：「唔可以隨便改結構，影響咗故事性，帶唔出應有嘅Message」，伍仲衡：「你有時改咗啲Phrasing好怪，又唔會令我覺得好聽咗。」肥媽更直指志恒咬字有問題。至於自彈自唱、Rock爆上陣的周吉佩，雖然表演極盡視聽之娛，但卻因選錯Key失卻不少分數，並遭舒文即場要求升一度重唱一段，情況同樣令人擔心。

自彈自唱、Rock爆上陣的周吉佩，因選錯Key失卻不少分數，並遭舒文即場要求升一度重唱一段。

肥媽扮嬌俏引舒文動殺機？

而早已被認定是唱得之人的林鉫徫，是集將告別招牌「肉緊」及「壓逼感」，轉Style以甜美風獻唱《問我》，雖然笑容甜美兼傳遞出滿滿正能量，但肥媽似乎並不受落，搞笑叫鉫徫「唔好玩嘢」：「首歌真係唔係你（唱開嗰種），我都要望吓你係咪搞錯咗。依家哩，嚟到十強唔好玩咁多嘢，你仲要再吊起咗把聲，問我乜乜乜，邊度好聽啫；你要有你自己，聽到我毛管都戥埋。」肥媽邊說邊歌癮大發，除模仿鉫徫以嬌俏Tone唱了數句《問我》，還臨場加演「數白欖版」；雖然肥媽玩得開心，但卻遭舒文潑冷水謂：「好彩肥媽你頭先扮嗰個聲唱兩句咋，你唱多一句我動殺機架喇。」

與以往完全不一樣嘅甜美林鉫徫，唔知大家又受唔受。