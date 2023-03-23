戚美珍與《歡樂今宵》昔日小花相聚　夏雨激罕與太太馬慧玲同框

連炎輝（Alan）為梅艷芳和張國榮的好友，亦是呂良偉、廖偉雄、陳玉蓮和廖安麗的第6期藝員訓練班同學，轉投保險界後，與圈中人仍不時敘舊，早前連炎輝舉行生日宴，獲半百影視界朋友到賀，場面墟冚又溫馨。

半百圈中人齊賀壽！（微博照片）

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日前連炎輝再有生日聚會，賈思樂在IG分享合照，苗僑偉與太太戚美珍、黃日華、郭鋒、廖安麗、陳法蓉，夏雨更激罕太太馬慧玲同框合照。賈思樂以英文向壽星送上祝福：「親愛的Alan遲來的生日快樂！ 願你永遠保持快樂和健康! 🎉🎂🍷😘#生日快樂 #friendshipforever #happygathering」。

56歲的陳法蓉是當中年紀最輕，保養得真係好好。（ig@louiecastro1818）

連炎輝生日，讓一班80年代《歡樂今宵》藝人有機會Reunion；夏雨更激罕與太太馬慧玲（上排左三）同框合照。（ig@louiecastro1818）

56歲的陳法蓉是當中年紀最輕，她保養有法，靚樣跟1989年選港姐時相差不大，難怪被封「逆齡美魔女」。其餘4位前TVB女藝人，61歲戚美珍、65歲廖安麗、62歲陳敏兒和馬慧玲都是80年代的《歡樂今宵》（EYT）中堅份子，她們各自結婚生兒育女，雖然已年過60歲，但看起來很精神。大家都白髮蒼蒼，陳敏兒一早已全頭白髮，而戚美珍雖然曾經染金，但看來已有一段時間沒有染髮，唔再介意以白髮示人做回真實的自己，接受優雅地老去。

廖啟智離世兩年，遺孀陳敏兒亦走出陰霾，參與好朋友聚會。（ig@louiecastro1818）

曾經染金髮的戚美珍，最近似乎都冇再染髮，唔介意以白髮示人。（ig@louiecastro1818）

《歡樂今宵》是永恆的經典，造就好多珍貴回憶。當年夏雨就是拍《EYT》與太太馬慧玲結緣，婚後育有兩子一女；而戚美珍當年與廖安麗和景黛音合稱「EYT三小花」，網上更曾流出1985戚美珍與夏雨為拍《歡樂今宵》去日本特輯的特輯，二人分別唱出陳潔靈的《Love me》和許冠傑的《愉快的旅程》，手拖手演繹浪漫時刻。