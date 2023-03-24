女星薔薔私密照外流「被前度傳給爸爸」承認是相中人：自願拍的

薔薔（林嘉凌）個性直率，樂於分享感情經歷。她最近上節目《我就問你正常嗎》透露，和某任男友分手後，對方因心有不甘，不但把她的私密照傳給她的家人，還到警察局污衊她吸毒，害她因此被銬了一天。



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薔薔透露她當時才20歲出頭，由於該任男友不願意分手，所以「他就開始發瘋」，行為變得非常極端，偷傳她的私密照給她爸。被問到男方獲得私密照的方式時，她直言是之前自願拍的。

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更誇張的是，該任男友後來有次因找不到薔薔，竟然拿毒品到警察局聲稱是她的東西，為的就是逼她出面。薔薔當時不但無辜被污衊，還被警察帶回去銬了一天，爸爸甚至因此到警局求她的前任「不要再搞了拜託」。

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該任男友一度堅持不退讓，直到開庭時，由於想挽回薔薔，因此他當庭承認是在亂誣賴女方，男法官一聽便直接跟薔薔說：「這種男人妳這輩子都不能要！」

薔薔透露20歲出頭時，被前男友「偷傳她的私密照給她爸」。（《我就問你正常嗎》節目截圖）

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