素海霖巨型AV海報疑貼貨車尾板　「初代貨車女神」已成幸福人妻

香港首位AV女優繪麗奈Erena（中文名：素海霖）早前在日本出道，瞬即成為新一代「偶像」， Instagram的粉絲更暴增至19.3萬，討論熱度爆燈！



香港首位AV女優素海霖繪麗奈在日本出道。（FALENO 截圖）

繪麗奈好快就被邀續約。（FALENO 截圖）

今日Facebook專頁「馬路的事討論」，有網民分享一張貨車尾板疑貼了一張繪麗奈的超巨型poster，有網民問：「真？」但無論孰真孰假，相片在短短4小時已吸引千個Likes。而由於谷胸的繪麗奈太過性感火辣，網民讚好之餘，都有人提醒行車司機要「小心」駕駛，紛紛留言：「會唔會撞尾架」、「硬哂呔」 、「有冇咁快手呀，果然頂級粉絲」、「OK啵， 咁大張都仲咁高清，特登搵人印架啵，有誠意呀」、「位師兄好肯為自己部車粉飾喎」、「就嚟有影迷會 」。

貨車尾板疑貼了一張繪麗奈的超巨型poster。（Facebook@馬路的事討論）

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談到「貨車女神」，當然不得不提第一代被貨車司機垂青的前英皇歌手鄭希怡（Yumiko），除在車內狂播她的歌曲之外，還貼滿她的海報以陪伴穿州過省。而當年Yumiko被問到可擔心成為性幻想女神時，她起初表示「唔會啩」，定神過後，大方指自己曾被雜誌推選為男性幻想對象，自己不會覺得尷尬：「冇乜嘢呀！」

鄭希怡係「初代貨車女神」。（IG@yumiko.chengy）

出生於上海的Yumiko在年幼隨著家人移居香港，1999年參加新秀歌唱大賽殺入決賽，期間被英皇娛樂賞識簽約成旗下歌手，並與劉思惠、蔣雅文組成3T，Yumiko在三人中發展得最好，推出過《相對濕度》、《舞吧!舞吧!》、《阿拉伯市場》等跳舞歌。不過，Yumiko的人生都波折重重，2004年因流鼻血不止要做鼻息肉手術，後來更因為多次的走光影響形象；而最嚴重一次，是2012年在泰國參與應采兒的生日派對時，跌落泳池旁的山坡，Yumiko遭樹枝從背部貫穿肺部，昏迷兩日兩夜，差點導致全身癱瘓。

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如今Yumiko已成為幸福人妻，2014年與拍拖多年化妝師男友梁學儲（Andy）結婚，並誕下一女梁子柔（乳名：梁浸浸）組成幸福家庭，並於2015年與英皇結束長達15年的賓主關係，近年專注內地發展。