阿嬌鍾欣潼分享旅行戰利品　原來一直用兒童亁髮帽：我頭就是小啊

阿嬌鍾欣潼近年多在內地發展，參與了多個綜藝節目，經常因靚樣引起話題，人氣有增無減。最近去了多個國家工作旅行的她滿載而歸，還特別拍攝開箱短片，同大家分享好物。



阿嬌最近去了很多地方。（微博@鍾欣潼）

片中的阿嬌打扮casual，坐在地氈上，一件一件拎出行李箱中的戰利品同大家介紹，包括遮瑕膏、眼部打底、修容等化妝品，尤其是遮瑕膏，她大讚好用：「我去有賣的地方把它全部買回來了！」還被助手爆料：「你每次發現一個好東西你都會把它全部買斷貨！」可見相當豪邁。

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其後，阿嬌拎出一支膠水筆，更自爆不為人知的愛好：「其實我很喜歡做那些五金、電工，那些修水電的東西，如果我有這些工具的話我會自己修，（這個膠水筆）它什麼都可以修，軟的膠、破爛的花瓶、電線……一照那個燈，馬上就好了。」令網友大感意外，紛紛留言道：「熱愛做維修工的女明星，不知道還有沒有別家」、「笑死 開箱五金日常用品」、「修水電是萬萬沒想到的，怎麼樣才能預約上鐘師傅呢」等。

除此之外，阿嬌還買了不少生活用品，好似電動牙刷儲物架、擠牙膏盒、棉花棒、亁髮帽等。幫手拍片的助手表示，以前阿嬌也送過這款亁髮帽給自己，但由於是Kids cap，所以尺碼太小，沒辦法用，而阿嬌還一邊反問「你用不到啊？」一邊看新買的亁髮帽尺碼，結果發現仍是兒童尺碼，忍不住笑言：「我頭就是小啊。」非常得戚。

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