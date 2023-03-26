周嘉洛爆新劇好多除衫場面　唔擔心TVB發盈警影響劇組：士氣高昂

周嘉洛今日（26日）與Do姐鄭裕玲一同現身將軍澳化身一日店長派雪糕，早前兩人更一同拍宣傳影片，第一次與Do姐合作的嘉洛坦言好開心，並大讚對方毫無架子，希望將來可以一同拍劇或電影：「相信一定有機會嘅，如果我有機會拍電影直頭好啦！（想Do姐飾演咩角色？）好多幻想添突然間，等我諗清楚再答！」



周嘉洛和Do姐首次孖住出活動，兩人均表示希望可以再有下次的合作機會。（梁碧玲 攝）

嘉洛表示最近正在拍古裝劇《痞子無間道》，他笑稱與朱敏瀚同劇令他在身材方面感到很大壓力，但又沒有時間抽空健身：「我冇腹肌，一塊囉！但呢套反而多除衫喎，個故事開始一嚟就老笠搶晒身上所有嘢，要赤裸咁出嚟，（冇腹肌）唯有放棄自己啦！」他又爆料指朱敏瀚的除衫場面比起自己多很多，粉絲可以期待一下。

周嘉洛坦言不擔心《愛·回家之開心速遞》會被cut。（梁碧玲 攝）

TVB母公司電視廣播（0511）早前發盈警，TVB發出內部通告宣布將會遣散約200多名員工及cut節目，期望節省2.6億港元的年度營運現金支出，嘉洛表示對現時劇組並沒有太大的影響：「而家士氣高昂，大家都醉心拍攝，好少諗拍攝以外嘅嘢！」被問到會否擔心一星期播足七日的《愛·回家之開心速遞》首當其衝被cut，嘉洛表示不擔心：「《愛·回家》應該最唔擔心喎，so far聽落，同平時開工撞到佢哋，大家都嘻嘻哈哈好開心，應該都冇乜問題掛！」