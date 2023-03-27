甘比榮升貴氣闊太後愈來愈靚　20年間美麗蛻變秘訣絕不靠醫美

城中富商劉鑾雄（大劉）太太甘比（陳凱韻）近年經常獲邀出席活動及晚宴，每次出場都明艷照人，貴氣打扮盡顯闊太氣勢。近日甘比更進駐小紅書，並分享了不少日常生活照，吸引不少網民關注。日前甘比上載了一系列參觀「巴塞爾藝術展Art Basel 2023」的靚相，網民紛紛留言激讚她愈來愈靚，當中有人留言問道：「還是多分享你的醫美吧，你的太成功了，大家都想知道。」而甘比就回覆道：「什麼也沒有呀。」



近日甘比進駐小紅書，並分享了不少日常生活照，吸引不少網民關注。（IG截圖）

有網民留言希望甘比分享關於醫美的經驗，但甘比就大方回應道：「什麼也沒有呀。」（網上截圖）

現年43歲的甘比是娛樂記者出身，初入行時以中短髮示人，平時亦以休閒打扮為主，方便工作。2002年甘比辭去記者一職，轉到大劉旗下的華人置業工作，更成為對方的紅顏知己，2008年甘比為大劉誕下女兒劉秀樺，2012年再誕下二子劉仲學，直至2016年甘比正式與大劉註冊結婚，成為他的第二任妻子。婚後甘比不時亮相品牌活動，造型亦比從前更具時尚感，身為Hermès愛好者的她更有不少收藏！

婚後甘比不時亮相品牌活動，造型亦比從前更具時尚感。（視覺中國）

大劉對甘比讚不絕口。（視覺中國）

榮升貴氣闊太的甘比，更坐擁700億身家成為香港女首富，頻頻獲邀出席各大活動，而她每次的打扮都大方得體，表現自信從容，氣場強大，就算與黎姿同場都完全不輸蝕，氣質出眾。甘比更樂善好施，帶埋仔女積極參與慈善活動，幫助更多有需要的人，善心爆棚的她當然都變得愈來愈靚，絕對是人美心善！

就算與黎姿同場都完全不輸蝕！（IG@gigilai_official）

回顧蛻變過程：