荷蘭Pop Guide｜胡敏芝體驗性工作者生活　性感背心短褲闖紅燈區

因主持《橙迷狂熱》及《荷蘭好玩》而為香港人熟悉的荷蘭土生土長華人張震宇CJ，最近又有新搞作，帶領兩名J2ers胡敏芝（Karen）及吳兆麟（Alan）拍攝全新綜藝節目《荷蘭Pop Guide》，實行試勻荷蘭特色食買住潮點，體驗最貼地的荷蘭生活及美食。三人先後體驗了以環保作主打的咖啡義工、直立板義工隊，及野外荷蘭式蝸居。在CJ帶領下試飲象徵著荷蘭人勇氣的氈酒。雖然只是簡單的試酒活動，但Karen繼續成功搶鏡，事緣平時甚少喝酒的她，只是輕嚐氈酒已極速變臉，大賣可愛表情包，十分盞鬼。



Karen親身落場體驗荷蘭的「紅燈櫥窗」，坦言坐在櫥窗內感覺難受。

首兩集最特別行程，絕對是Karen親身落場體驗荷蘭的「紅燈櫥窗」。穿著吊帶背心、身穿短褲的Karen難得在鏡頭前展示性感，塗上鮮紅色口紅坐在櫥窗前體驗當地紅燈區性工作者生活。鼓起極大勇氣才能揭開櫥窗窗䈴的Karen，雖然只是坐了一會，但面對途人眼光的洗禮，Karen坦言難受，事後更一臉嚴肅受訪直認難過：「我入到間房，望住塊鏡，我諗佢哋心情都係一化咗妝就要入咗做嘢嘅模式，我覺得有啲沉重。我本身係帶住輕鬆嘅心情去體驗，因為呢啲體驗唔係咁易有，但一入到嚟因為覺得太真實，所以我認為唔係一件可以笑嘅事。」Karen直指整個體驗過程十分緊張：「做呢個行業係好需要勇氣，要唔介意畀人望。」

Karen指打開個簾之前，內心既緊張又激動。

CJ事後補充指，雖然一有客人敲門性工作者便要開工，但她們不但有選擇客人的權利，還有工作人員及救命鐘保障她們安全，而工作間設備亦相當齊全，除了性用品，還有不少衛生防護措施，完全感受到當地人對性工作者的尊重。CJ續指一般情況下，紅燈區不可進行拍攝或影相，製作組是經過重重難關才成功申請是次拍攝。三人拍攝當日還吸引了當地傳媒採訪，Karen因而登上荷蘭報章，相當威水。

一般情況下，紅燈區不可進行拍攝或影相，製作組是經過重重難關才成功申請是次拍攝。三人拍攝當日還吸引了當地傳媒採訪，Karen因而登上荷蘭報章，相當威水。