梁朝偉成首位亞洲演員獲威尼斯終身成就獎　楊潤雄：我們非常興奮

梁胡偉成首位華人演員獲威尼斯電影節終身成就金獅獎。

第80屆威尼斯國際電影節」將於今年8月30日至9月9日舉行，大會今日（27日）公布梁朝偉獲得終身成就金獅獎，而他亦是首位華人演員獲得該獎，偉仔得知電影節公布消息之後表示：「我對嚟自威尼斯雙年展嘅消息感到不勝榮幸，希望同我合作過嘅所有電影製作人一齊慶祝呢個獎項，呢個獎項亦係對佢哋所有人嘅致敬。」大會屆時會向偉仔以及同獲這項殊榮的意大利女導演卡瓦尼頒獎。而之前曾獲終身成就金獅獎的華人包括導演吳宇森、許鞍華。

影展主席Alberto Barbera更讚揚偉仔︰「梁朝偉是一位非凡的跨國表演者，其發展與全球電影發行量同步擴展。梁朝偉的角色不僅橫跨多種類型，還跨越了不同範疇，包括電視、流行文化和藝術電影……」絕對係實至名歸啦！

文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦稱讚偉仔。（資料圖片）

文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦發新聞稿稱讚說：「梁朝偉成為首位華人演員取得此項影壇極高殊榮，令我們非常興奮。他是家傳戶曉的香港演員，在香港電視界出道，繼而晉身影壇並以細膩精湛演技取得不少獎項，更成功進軍國際舞台，數十年來不斷努力追求更高層次的藝術表現，展現香港演員的精神和香港的文化底蘊。他今次獲獎實至名歸，我們衷心祝賀他並為他感到驕傲。」

楊潤雄表示，近年香港電影及工作者屢獲國際獎項，取得世界同業的認同。政府將繼續與香港電影發展局為業界提供多方面的支援，一起推動行業的持續發展。