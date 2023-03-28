梁詠琪新歌《停一停•心呼吸》MV懷疑抄襲　該團體發聲明圖文指控

歌手梁詠琪（Gigi）早前親自為機構演譯歌曲《停一停•心呼吸》，這首歌由導演袁劍偉（Steve）製作MV，但昨日（27日）就發生一件懷疑抄襲的事件，有團體發聲明指出《停一停 • 心呼吸》中出現的視覺影像及其相關的公開宣傳圖像等都涉抄襲之嫌。該個團體指導演袁劍偉公然抄襲，他們並不接受，至於涉抄襲的畫面，他們於2018年流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow 》已經發布。

該個團體發聲明指出《停一停 • 心呼吸》中出現的視覺影像及其相關的公開宣傳圖像等都涉抄襲之嫌。(fb@CHLOEOGRAPHYPROJECT)

聲明全文如下：

嚴正聲明

不接受公然抄襲，流行作品需重視原創

我們是一群在香港土生土長的表演藝術工作者及媒體藝術創作人。



就心呼吸有限公司 Pause & Breathe Limited (以下簡稱「心呼吸」) 於 2023年3月22日發布的音樂錄像《停一停 • 心呼吸》(主唱: 梁詠琪，錄像導演: 袁劍偉) 中出現的視覺影像及其相關的公開宣傳圖像等，不論其拍攝地方、道具使用及演員等所構成的整體影像，皆跟我們團隊 2018年流動舞蹈劇場作品《遙遙之城 Maybe Tomorrow 》* (以下簡稱《遙遙之城 》) 的多個演出宣傳影像畫面及相片都高度相似，部分畫面的相似度更高達九成，這樣的情況存在嚴重侵犯藝術創作知識產權，及嚴重損害創作人所守護及尊重藝術原創性的原則！



我們在此嚴正聲明：

1．我們 (CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊) 從未授權「心呼吸」和/或任何第三方使用或參考任何關於《遙遙之城》的宣傳影像畫面概念 (包括錄像及相片) ，也從未與該公司進行任何合作及接獨。

2．《遙遙之城》由公佈項目到正式發表創作期間及往後延伸的視覺概念及藝術美學等圖像，其主要創作靈感都是來自我們 (CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊) 對生命、生活及歷史的感悟，屬於純藝術創作的特質，並沒有為任何商業或牟利公司/項目提供任何創作服務。

3．CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊即將於 2023年6月帶同《遙遙之城》的宣傳影像代表香港前住布拉格劇場設計四年展作首次國際公開播放，因此，釐清藝術創作的原創性及影像概念的擁有權極為重要及迫切，這件公然抄襲事件的惡劣影響不限於本創作團隊，更是影響香港藝術家於世界文化藝術交流平台的國際聲譽！

所有藝術創作人都應該尊重知識產權，對於是次侵權行為，我們表示極度憤怒及遺憾。我們要求侵權方/不正當抄襲者把相關的概念畫面移除，並作出公開道歉和澄清。團隊現正保留一切從正式法律途徑追究的權利。



特此聲明，以正視聽！

CHLOEOGRAPHY PROJECT 創作團隊

2023年3月27日

*《遙遙之城 Maybe Tomorrow 》由賽馬會藝壇新勢力贊助及香港藝術發展局支持，其宣傳錄像及相片正式公開發佈日期為 2018年11月7日

