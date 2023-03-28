陳偉霆西藏高原露營不間斷直播14小時　疑反擊節目安排住酒店傳聞

陳偉霆（William）在內地發展10年人氣一直有增無減，無論參與影視、綜藝都話題不斷，風評也不錯。最近，正在西藏林芝拍攝真人騷《一起露營吧2》的他於高原開直播，持續了足足14小時。



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直播由夜晚7時開始，透過鏡頭分享了西藏美景，記錄了陳偉霆solo露營全過程。帳篷設在湖邊，幾乎所有工具都是陳偉霆自己砌成，包括座椅、鍋爐、自製煙囪、削筷子、生火煮飯等，吸引逾2000萬人觀看，連陳媽媽也在線。由於整個夜晚陳偉霆都將手機放在帳篷外，因此大家還能看見早上的日出，沉浸式體驗露營。

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事後，陳偉霆曬出直播手機的照片，寫道：「謝謝陪伴。」原來他將手機綁在支架上，且由於風大、天氣不穩定，他還特別為手機撐了把遮，相當用心。而陳偉霆的這次直播也令粉絲非常感動，紛紛留言道：「第一次感受睡前是你，睡醒還是你，真好」、「瘋狂且浪漫！特別有意思的一次直播」、「不愛他愛誰？膠帶固定手機，給手機打傘，插充電寶，醒來懵懵的就過來打招呼，誰能不愛」等。

陳偉霆用膠紙固定手機。（視頻截圖）

然而，此前有網友爆《一起露營吧2》嘉賓是入住酒店，並非真實露營，因此陳偉霆的這一舉動也令網友猜測是回應之前的傳聞。

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