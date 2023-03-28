KOL遊泰遭鹹豬手襲擊　憂人身安全敢怒不敢言：我打不贏

台灣KOL「一隻阿圓」王莉茵，憑姣好的身材及甜美外表受到網民關注，她不時在YouTube上載旅遊影片與網民分享，早前她於泰國旅遊並拍片把這些美好時刻記錄下來，當中居然見到「一隻阿圓」遭當地男性性騷擾，非常恐怖！

「一隻阿圓」是台灣網紅。（IG/@nanaciaociao）

憑姣好的身材及甜美外表受到網民關注（IG/@nanaciaociao）

影片中，「一隻阿圓」身穿低胸連衣裙大騷美好身材，打扮得非常漂亮，甚至被當地人誤會是台灣明星，「她品嚐各種美食、試穿泰國傳統服飾、又參觀臥佛寺以及鄭王廟，拍攝期間不時有旅客上前要求與「一隻阿圓」合照，可見她很討人喜愛。

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值得一提，「一隻阿圓」準備乘坐觀光船，在河上遊覽當地的風景時，居然有工作人員主動牽起她的手，帶領她走到碼頭，令阿圓直呼：「他們都好愛摸我耶。」隨後她細心在影片中提醒觀眾：「希望大家在搭船時可以注意一下，如果有任何不舒服都要提供警覺。」之後阿圓在工作人員的幫助下上船，當中見到對方雙手托在她的腋下，手指幾乎碰到阿圓的胸部。此外，阿圓亦有在Instagram曬出當時在泰國與遊人的合照，當中寫道：「他自己湊過來跟我拍照，但直接摟嚇到了啦～」、「嚇到了，但我可能打不贏。」

阿圓在IG表示：「嚇到了，但我可能打不贏。」（Ig/@nanaciaociao）

這位男性一見到阿圓，就大讚對方好靚女。（YouTube/@一隻阿圓 I am CIRCLE）

不過網民見到呢一幕就好不安。（YouTube/@一隻阿圓 I am CIRCLE）

影片出街後就在網民留言表示：「 搭小船要上船時被從後面攙扶腋下那邊感覺豆腐被吃有點大，那幾秒看了有點心驚一下不過整體來說覺得一天下來很有趣」而阿圓亦回應表示：「沒錯，那段我真的覺得很煩，但又不能講，到時候被殺......」