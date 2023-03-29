中年好聲音｜支嚳儀13年前叫謝穎 參加新秀獲讚身材好

《中年好聲音》日前選出九強名單，其中支嚳儀依然在列，被喻為三甲份子之一的她繼續保持良好狀態，而且粉絲數愈來愈高。

支嚳儀人氣愈來愈高。

《中年好聲音》成功之處？ 有一樣嘢完勝《聲夢傳奇》｜任噏亂評

原來支嚳儀早在13年前已經參加過無綫（TVB）的歌唱節目，不過她當時並不是叫支嚳儀，而是叫謝穎，代表美國三藩市參加TVB全球華人新秀歌唱大賽，與胡鴻鈞是同一屆。支嚳儀當時被著名化妝師Rick Chin指：「身材那麼好，為什麼不著貼身連身裙？」當年她的參賽歌曲多是英文歌，已經很有台風，而她的媽媽亦會到場支持，雖然最終未能殺入三甲，但獲得「網上最具人氣獎」，而該屆冠軍是胡鴻鈞。

支嚳儀同胡鴻鈞同台。（節目截圖）

點擊下圖睇更多當年參賽畫面：

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支嚳儀本身是烘焙學校Bakebe的CEO，除香港外，馬來西亞同菲律賓亦設有分校。支嚳儀同攝影師老公Jimmy育有一子Joji，她曾經表示囝囝出世第三日就已經開工，在家中邊坐月邊與同事開會，雖然事業心極強，但見支嚳儀不時在社交網分享家庭照，足以證明佢兩者都兼顧得好好。

為囝囝Joji開設IG，由照片所見，一家三口曾住複式單位，有足夠嘅空間俾囝囝玩「開車」。(IG圖片 )

由IG照片所見，支嚳儀於家中客廳拍片唱歌時，亦會叫埋囝囝一齊玩，而佢家中客廳非常寬敞，聖誕節時亦有足夠空間放置巨型聖誕樹。而飯廳部分，放有一張大理石枱，除可大宴親朋友之外，亦曾經是囝囝舉行生日會的「樂園」。此外，她亦曾在家中衣帽間拍片，身後的名牌包包絕大部分為CHANEL。

衣帽間嘅包包專櫃。(IG圖片)

37歲的支嚳儀，曾任職製片及NOW電視台嘅飲食節目主持人，婚前不時與老公去旅行嘆世界，二人2017年在法國城堡舉行婚禮，倪晨曦是姊妹團成員之一。囝囝出世後，更聘用兩位工作人姐姐照顧其起居飲食，足見支嚳儀財力十足。

婚前影嘅性感閨房私密照。（IG圖片）

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