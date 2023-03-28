張國榮紀念音樂會撞期　陳淑芬否認鬧雙胞搶嘉賓：我哋使唔使搶？

4月1日是張國榮（哥哥）逝世20周年的日子，屆時將有多個紀念活動。哥哥生前好友兼經理人陳淑芬將為他舉辦《繼續寵愛．二十年．音樂會》，環球唱片亦於同日舉行紀念音樂會，被指撞期鬧雙胞，被問到會否難請嘉賓、要搶人才，陳淑出席哥哥紀念展活動時就回應：「我哋使唔使搶呀？我覺得唔使搶。」



張國榮（哥哥）生前好友兼經理人陳淑芬今日（28/3）現身香港文化博物館的「繼續寵愛．張國榮紀念展」活動，她將於4月1日舉辦《繼續寵愛．二十年．音樂會》，而環球唱片亦於同日舉行紀念音樂會，被指「鬧雙胞」，陳淑芬就不想這樣形容，她表示：「唔會，呢樣嘢係緣份嚟嘅，我唔覺得係雙胞胎，我唔想咁講。我見有好多唔同形式紀念張國榮嘅活動，大家選埋呢日，係一件好特別嘅事。」

陳淑芬否認兩個哥哥紀念音樂會是「鬧雙胞」。（葉志明攝）

講到撞期會否難請嘉賓、變相要搶人，她則指：「我哋使唔使搶呀？我覺得唔使搶，大家嚟都係為咗張國榮，啲歌手嚟都係唱張國榮啲歌，平時歌手喺自己Show唱自己歌又係唔同嘅事。」陳淑芬說根本未公佈嘉賓名單時，門票已經售罄，各個單位都用不同方式搞紀念活動，她不知道其他人做法，但自己只想做好有份參與的紀念音樂會和展覽。

陳淑芬認為搞音樂會時，不存在要搶嘉賓的問題。（葉志明攝）

她透露4月1日的音樂會進展得如火如荼，所有歌手藝人都開始埋位綵排，她亦忙到不得了，但對活動十分期待。陳淑芬公佈部分演出嘉賓名單，如：陳潔靈、古巨基、張智霖、袁詠儀、欣宜、譚耀文、林奕匡、陳松伶、Gin Lee等，又很感激部分歌手更特地抽時間回港參與。被問4月1日唐唐會否到場，她回答：「佢有參與，但我依家唔會講佢點參與，到時就知㗎喇。」

陳淑芬除了要籌備「繼續寵愛．張國榮紀念展」外，亦忙於《繼續寵愛．二十年．音樂會》最後階段的綵排，坦言忙到「得返個殼」，但期待與愛錫張國榮的朋友們一同懷念他。（葉志明攝）

陳淑芬亦宣佈內地網上平台屆時會直播音樂會，她對此很開心，因內地直播要申請批文好困難，又怕放上YouTube、Facebook等任人下載會涉及版權問題、影響到歌手，因此現時由淘寶做獨家直播，讓更多歌迷睇到演出，她覺得很好。