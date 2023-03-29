東張西望｜攝理教女教徒需嫁俾鄭明析　前信徒爆：新娘是性接待者

NETFLIX韓國邪教記錄片《以神之名：信仰的背叛》震撼全球，加上方力申女友Maple挺身而出指證攝理教教主鄭明析，令攝理教三個字廣為香港人認識。今日《東張西望》就訪問了曾入攝理教半年的台灣前教徒C小姐，她爆料指鄭明析自稱「聖子主」，女教徒需要嫁給聖子主，充當其性接待者；但鄭明析只偏愛又高又靚的女生，自己因過不到門檻而不獲接見，甚至因奉獻太少被拒參加鄭明析生日會。



《東張西望》今日（29日）訪問了台灣的攝理教前信徒C小姐，曾失婚的她在鄭明析入獄期間被招攬入教，當時有教友通過銀行貸款電話向她傳教，並介紹她認識其他單親媽媽，她於是卸下心房。攝理教在台灣有多個名字，其中一個名是「基督教福音宣教會」，而自己加入的就是「主析教」，所謂「聖子主」就是鄭明析。該教的教條指：「如果不想下地獄，這輩子要心存善念、做好事，以後聖子主就會帶你上『天國黃金城』。」她又被逼學習《三十個論》，是該教的所謂聖經導論課程，鄭明析以自己方式演繹基督教教義，稱鄭明析會為你帶來救贖。

台灣人C小姐曾入過攝理教半年，接受《東張西望》訪問及踢爆教會內幕。（《東張西望》截圖）

C小姐指，平時上教會一定要扮得漂漂亮亮，所有人都要著白衫、白褲、白鞋，而鄭明析生日在3月16日，教徒告訴C小姐，她需在老師生日前嫁給他，成為聖子主新娘——新婦，會有領路人為她化濃妝及著上禮服，而C小姐就在此時產生懷疑。她說：「我們是神創造出來的，怎麼可以當他的新娘呢？我們的新郎不應該是人類嗎？」

C小姐爆料，女教徒需嫁給鄭明析作「新婦」。（《東張西望》截圖）

儘管如此，她當時始終覺得被「上帝」愛是一件很幸福的事，卻不知是好彩抑或不好彩，她外形未達到門檻可以到韓國見鄭明析，只能留在台灣分部。C小姐表示：「也許老師也是看不上我們這一種，我知道老師比較喜歡長得高又漂漂亮亮，教會有一個172cm高，又很漂亮的女生，她階級爬得很快，常常去韓國，也常常見到老師。」被問去韓國做什麼，C小姐說她們自稱是開會，但詳情就冇透露。

女教徒都需穿得漂漂亮亮，以全白打扮返攝理教教會。（《東張西望》截圖）

信教期間，她曾見過有關鄭明析的負面報道，指他是邪教教主等，但教會卻洗腦叫教徒不要相信報道，C小姐說：「他們說千萬不要去討論老師的個人隱私，老師永遠都是對，他只是被造謠抹黑、被冠上罪名，叫我們不要相信媒體發佈的任何新聞。」於是她就不再看有關報道。她又爆出鄭明析如何吹噓自己的「神蹟」，她說：「老師去日本傳教的時候，富士山是烏雲滿佈，老師輕輕一吹，整個山頭都出現了，很不可思議！他又進入白馬部隊，說自己是唯一沒有用槍，卻從槍口活下來了，所以要解救世人，創立攝理教會。」

鄭明析吹噓自己的「神蹟」，教徒更禁止人討論他的不是。（《東張西望》截圖）

至於最後為何會離教呢，C小姐說自己在鄭明析的生日活動上，因生面口、奉獻金額不夠多、被教會內的階級人士指她對老師不夠忠誠等，遭拒參加慶祝活動，於是心灰意冷，決定不再參加教會活動。她憶述當時心態：「我很失望，我的丈夫生日，我帶著我的兒子要來歡喜慶祝，你竟然說我是外人，不讓我進去！」

C小姐因奉獻太少，被職員拒絕參加鄭明析生日會，感到失望和心灰意冷。（《東張西望》截圖）

C小姐離開攝理教至今已經7年，直至最近Maple的新聞爆出後，她第一個反應是：「嘩！老師真的是這樣的一個人嗎？我聽到那個語音檔，我真的覺得好齷齪、好骯髒，原來我們的新娘就是他的性接待者！」她慶幸自己走得快、離開了惡魔，及時看清邪教真面目。