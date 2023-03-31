陳自瑤直播帶貨6小時狀態勇一雪前恥　網民留言問：王浩信麼不來?

陳自瑤前年曾登上無綫節目《識貨》帶貨，但當時就被狠批「唔知你賣乜」、「沉悶」，搞到佢淚灑當場。今次再帶貨，陳自瑤明顯有備而戰。

無綫聯乘淘寶做直播帶貨，今日(30日）先後安排陳敏之、陳自瑤同馬國明做直播，為咗配合《衝上雲霄》主題，陳自瑤特地以空姐裝扮現身，又安排幾名工作人員扮乘客，全程坐喺佢身後嘅經濟倉。

一年多前嘅慘痛回憶。(影片截圖)

比起陳敏之嘅直播，陳自瑤基本上全國語進行，而且不時會留意觀眾留言問題，較多互動，被獲讚「專業」、「一看就是準備了很久」。事實上，陳自瑤帶播嘅大部分產品，同陳敏之差不多，但由於全以國語進行，加上唔會齋話「好便宜」，而係會先試味、再仔細分享同類型產品嘅不同之處，觀眾似乎更為受落。陳敏之下午4時多直播時，觀看人數為2百多萬，而陳自瑤直播時，有300多萬，但未知是累積觀看人數抑或單次觀看。

陳自瑤直播6小時，期間有馬國明出現。

或者係因為最近離婚之說再次傳出，故直播間不少人留言「離婚沒？」、「王浩信怎麼不來了」、「不次同你老公一齊播」，甚至有觀眾手動輸入「王浩信進入直播間」。但陳自瑤就一於少理，只會挑戰部分留言回覆。其實陳自瑤前年曾挑戰無綫嘅《識貨》，但未知是否當時太緊張，全程表現得非常害怕，亦未能在限定時間內說完完整的推銷。其後她被顧客代表狠批：「真係成分鐘都唔知你賣乜，平時見到咁我係會『碌』走你。」而商家團亦以「沉悶」來形容她的推銷。事後她亦表示帶貨非自己強項，估唔到兩年後，再次帶貨，陳自瑤已獲內地網民認同，而她亦十分hard sell 在直播間表示希望有更多機會同大家見面。