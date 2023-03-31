素海霖處女作面世大戰3男優　長毛男講廣東話有港男赴日拍片？

香港首個AV女優素海霖（藝名：繪麗奈）拍攝的處女作作品「FSDSS-644生於香港長於香港的新人Erina」今（31日）終於面世，吸引不少網友第一時間收看，片長約3小時大戰3名男優，其中有一名男優更被發現是講廣東話，引來不少網友關注莫非有港男赴日發展早已成為男優？而對於她的處女作大家有讚有彈，掀起大家不少討論。

素海霖處女作作品已經面世。（Faleno官方圖片）

該作品在未正式面世之前，從預告片可見素海霖只是與著名男優清水健互動，在過程中她全程用廣東話，做某一些動作的時候其表情表現出來相當自然，而且聲音溫柔舒服，整個拍攝的畫面是相當漂亮的。

素海霖只是與著名男優清水健互動。（Faleno）

而待正片面世後，整個拍攝風格都是偏向日系風，素海霖的裝扮有日系妹妹的感覺，在與清水健互動的時候她在舒服的狀態下不時講出廣東話，但講的次數就不太多，而且似乎沒有劇情可言，再加上身材方面有一些部位出事，令不少網友大失所望。另外，在影片中當男優展現高潮做一些誇張動作的時候，素海霖就推開男優，被網友質疑似乎放不下身段，畫面有所失分。

素海霖的身材被批評。（Faleno）

而該影片有另一個令網友關注的就是她與另一名長頭髮男優互動時，該男優竟然是講廣東話，而且在二人互動舒服的狀態下清晰用廣東話作出表達，讓不少網友猜想是製作組找人教該男優講廣東話還是該男優根本就是香港人呢？

長毛男優有講廣東話。（Faleno）

雖然素海霖的處女作表現似乎劣品比較多，但亦有不少網友給予鼓勵，始終是第一次投身成人行業，難免不會演繹得相當完美，希望她下一次可演繹得更好。

素海霖處女作似乎劣品比較多。（Faleno官方圖片）