MIRROR見面會索價$480粉絲不滿 Edan：公司唔會想用呢個賺大家錢

陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）和呂爵安（Edan）今日（31/3）現身迪士尼出席新園區開幕禮，三位各自抱着公仔步出城堡，又即席大跳應援舞，型格得來非常可愛。

Anson Lo最童真。（鄺鈺瑩攝）

三子接受訪問時表示重拾童真，Ian坦言：「我份人冇乜童真，以前小朋友玩嘅遊戲、睇嘅卡通片我都係冇睇，所以每次入到嚟都好開心。」Anson Lo形容迪士尼是童年回憶：「去迪士尼係好恆常嘅家庭活動，事隔多年都冇咗呢個活動，嚟緊Daddy、媽咪想一家四口，睇吓可唔可以帶埋Amber入迪士尼過一晚，我盡力安排下。」Edan笑言喜歡到迪士尼是因為機動遊戲不太刺激：「太刺激我玩唔到，細個會同阿妹嚟，好開心。」

三位猶如王子一樣步出城堡。（鄺鈺瑩攝）

剛從日本拍戲回港的Anson Lo笑言睡眠時間比香港多：「好多都係拍夜晚，日本平均睡眠時間係六個鐘，香港係四個鐘到，有兩個鐘嘅進步。」他亦抽時間與當地神徒見面，更透露有粉絲激動到喊：「我好想安撫佢哋，叫佢哋唔好喊，但係我唔識講日文。我講Don’t Cry佢哋又好似聽唔明，溝通不是太順利，但見到大家都好開心。」

大跳應援舞，非常可愛。（鄺鈺瑩攝）

對於5月MIRROR舉行的見面會，不少MIRO反映名額太少，Anson Lo對此深感抱歉：「行政上、製作上，地方上有好多困難，我哋呢個崗位有多嘢唔係好知道，我哋做到嘅嘢係繼續向公司反映粉絲嘅諗法，睇吓可唔可以作Adjustment。」亦有人不滿入場費索價$480，Edan直言：「以我所知，公司應該唔會想用呢個賺大家錢嘅，相信係製作成本上要處理嘅。希望搞一個更加大型、更加好，等每一個都可以見到我哋、傾下偈，表演畀大家睇。」Anson Lo續指：「每一個活動，我哋都唔會想件事衰，但Turn Out大家有唔開心嘅感覺，希望大家畀多啲耐性我哋，執行上仲有好多嘢要學。」