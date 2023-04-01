胡諾言陳琪被爆大灣區置業再做業主　吸金力極強擁逾四千萬物業

現年45歲的胡諾言與陳琪結婚多年，恩愛如昔，更是圈中的模範夫婦。近日有網民在社交平台Post出一張與胡諾言夫婦的合照，並寫道：「歡迎明星業主胡先生胡太太回家！」而定位就顯示江門世茂碧海銀湖旅遊度假區，據知該樓盤以分層住宅及別墅為主，周邊群山環抱，更有約1500畝濕地公園，環境清幽，原來胡諾言同陳琪都是星級業主！



胡諾言與陳琪再度榮升業主！（小紅書圖片）

胡諾言曾在TVB節目《我要做業主》中分享過他的置業之路，他提到初入行時月薪只有6000至8000，於是他就由車位買起，其後與家人合資「上車」，再投資物業市場，現時胡諾言持有灝景灣及日出康城單位，此外，兩公婆另各自持有西貢一間村屋，4個單位總市值超過4000萬！

近年陳琪轉型做KOL，她更將美容、健康產品到生活百貨一網打盡，據知她每月穩袋六位數字，吸金力極強！（IG@jackwu823）

而胡諾言與陳琪及子女現時自住西貢逾2000呎的三層獨立屋，大屋裝修以溫馨格調為主，背山面海，私隱度高，客廳擺放了一張大梳化，他們又特別為子女訂造上下層睡床，而大家姐就有自己的獨立房間。熱愛下廚的陳琪不時分享同子女一起煮食的照片，可見廚房設備非常齊全，空間闊落。此外，胡諾言將天台改裝成私家健身室，大屋另自設小花園，胡諾言同陳琪除了自行打理之外，還會種植蔬果。而家中大小事兩人都親力親為完成，胡諾言負責修補屋企大大小小的問題，親自打造溫馨的家！

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