黃心穎去年7月承認與樂隊RubberBand鼓手泥鯭(黎萬宏)拍拖,雖然兩人公開戀情,但仍低調處理感情事。近日RubberBand拉隊到英國開騷,完成倫敦站後,又轉到曼徹斯特演出,之後再轉飛德國、荷蘭繼續巡唱。而心穎亦有做「跟得女友」,與男友同行,她在IG Post出一系列打卡照,並寫道:「Thank you to the people and places who made this trip so wonderful. (感謝所有人和地方讓這趟旅程變得如此美好。)」



黃心穎與林子博父女,在英國入場支持男友RubberBand泥鯭。(IG@Lamwingyu)

相中所見,心穎去了不少著名景點打卡,她更對着鏡頭甜笑,相信靚相都是出自男友泥鯭之手。而在大合照中,心穎右手搭着泥鯭膊頭,左手托腮,兩人笑容一致甚有夫妻相,公開高調大曬恩愛!