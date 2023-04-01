素海霖開Live答網民尖銳問題　首次剖白拍AV片時激烈反應真偽

現年26歲的素海霖近日成為話題人物以及網民熱討對象，她以藝名「絵麗奈Erena」成功進軍日本色情電影界，更是首位「土生土長香港人」以日本AV女優身份在當地出道，並以此成為片商Faleno Star的賣點，稱她為首位外藉女將。她的處女作作品「FSDSS-644 生於香港長於香港的新人Erina」亦於昨日 (31/3) 正式面世，全片長達165分鐘，共有四場性愛戲份，對手包括AV男優一哥清水健。片中素海琳全程以廣東話上陣，令香港粉絲看得格外有親切感。

絵麗奈的宣傳照，明顯見到她的身材非常豐滿。（Erena IG）

今日凌晨素海霖特地開live同網民互動，接受大家即場提問，讓大家了解她多些。而網民也有不少尖銳問題，她亦一一如實作答，並沒有迴避，盡顯性格率真一面。其中被問到為什麼不剃下體毛，她說：「我下面一定唔會脫囉，因為我就係鍾意自己有毛。」問到她於片中的終極高潮反應是否真實反應，她表示：「梗係真啦，唔通假㗎咩。」至於戲中有一幕是男優在她面上有高潮反應，她卻把對方推開，對此她說：「因為拍之前有溝通過，(拍攝時) 同溝過嗰陣有少少唔同，有少少落差，所以我就好自然反應咁推開咗人。」作為專業演員，她並不介意與醜男做對手戲。

素海霖首部作品榮登日本Amazon AV銷量冠亞軍（IG/@thisisshl）

她又坦言擔心拍過AV會找不到男朋友：「當然會擔心，但係無得擔心咁多，你得到啲嘢就要犧牲啲嘢。」另外，有網民看完素海霖的出道影片都會覺得她身材偏肥，問到她可會減肥，她表示：「要我減15磅？嗱，老實講，我減15磅我真係無乜胸㗎喇，咁大家要取捨喇，咁我就鍾意自己有胸，我鍾意揸自己個胸嘅。瘦少少嘅時候一定會有人話『無波嘅』，我不如做返自己，因為無可能迎合晒所有人，同埋我鍾意依家嘅自己，覺得開心，同埋我無可能唔食嘢。我不嬲都唔係瘦底嘅，點瘦都唔會好似人哋咁瘦。我覺得個人要開心先做到好多嘢，身心健康要行先，唔可以一味去附和人哋，我依家每日都有做運動，但係係為健康。」

網民真係好捧場！（影片截圖）

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她再重申為何要做AV女優：「因為我想成為有影響嘅女性，想突破自己，我發現呢樣嘢好適合自己，我亦都好鍾意性愛。」

真實身形曝光。（Faleno）

真實身形曝光。（影片截圖）

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