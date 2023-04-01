隱形戰隊｜林子善跛腳真相曝光 　一集喊足三場情緒跌宕獲激讚

《隱形戰隊》昨晚（3月31日）第二十集引爆高潮位，女女（林子善飾）膝頭中槍致失去左腳真相終極曝光，原來當日心急邀功、不聽指令行動的是女女，並驚爆Ocean（馬國明飾）為了保存女女名聲才硬食死貓多時，女女亦因未能接受自己黑暗面，一直記不起關鍵線索。



女女因為某啲事同Ocean及Shadow（劉佩玥飾）發生爭拗，其間因為Ocean大叫：「女女你同我企喺度」，女女啲回憶就返晒嚟。

林子善爆喊場口。

昨晚女女得悉真相後，無論是子善的演繹或是相關對白均相當震撼感人，情緒激動、青筋暴現兼滿眶淚水的女女，對著Ocean叫喊：「你愈偉大，我就愈想搵窿捐」、「我寧願你咩都冇做過」，自責又內疚的女女續說：「唔係我，寶寶就唔會同你分手」、「所有嘢都係我自己一個做成，唔好再講喇」，最後女女離開前向寶寶（唐詩詠飾）、Cool Sir（陳山聰飾）等人爆Seed：「我求吓你哋，唔好再跟住我喇」。對於子善喊戲，網民紛紛予以正評：「真係好戲，真喊！」、「不起眼的子善，演活了女女」、「呢套戲林子善真係做得好好」、「睇到好心酸」、「真係演得好感人」、「林子善不愧做咗咁多年戲」。

子善嘅喊樣又激動又自責又帶點我見猶憐，令場口更添洋蔥。

以為自己冇得再做POTT嘅女女，喊到眼淚鼻涕都流埋。

是集可說是子善「喊功」考牌作，除了跛腳真相場口要喊至歇斯底里，在山頂與Ocean、寶寶及Cool Sir感動互動場口，及遭Madam Fong（江美儀飾）戲弄、以為辭職一事「弄假成真」，均是眼淚鼻涕演出，該幕子善更是經歷情緒過山車喊完再笑再狂歡。短短一集劇要喊足三個場口，難怪子善之前受訪時笑言《隱形》是從演多年「最吃力」，並透露「情緒過山車」在拍攝現場亦經常出現：「有時一返到公司就要喊，但第二場要笑，第三場普通情緒，第四場又喊過。所以嗰段時間情緒上好辛苦，加上好多對白都係分析性，所以係咁多年最吃力嘅一套劇。一個禮拜總有四、五場喊戲，然後好多資訊要講要記，好在唔使打埋咋。」

問到為何喊得如此有「穿透力」，子善笑言全靠監製Jazz的貼心安排及幫助：「有時啲位（情緒）爭少少，監製會叫我培養吓情緒先，因為喊戲好多時要喊成個鐘或者九個字，因為唔係一次過拍晒，有時要分機位拍。Jazz好好嘅，佢會拍晒我啲喊戲先，wide shot之後先補番，佢真係好錫演員。同佢拍動作戲同埋悲情戲好放心，只要你做足功課有聽書，同佢拍戲會有所提升，所以TVB好多演員都好想拍佢啲嘢，因為有得著。」子善喊功在劇組也是享負盛名，劉佩玥之前接受《東張西望》訪問時便曾踢爆子善有幾喊得：「我哋圍埋一齊睇第一集時，子善見到自己醫院嗰幕戲，竟然喊到要走出去平伏情緒，佢真係好可愛。」