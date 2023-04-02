愛回家｜蘇韻姿被雪足3個月回歸無期　現身：熊家最終都會齊全

《愛·回家之開心速遞》的熊心如（蘇韻姿 飾）早前被調離劇組，有傳是因為她的工作態度不佳而被下架，之後更有報道指她要被「雪藏」。今日（01/4）真人騷《不可能任務》開鏡拜神，也是自蘇韻姿「被雪」後首個參與的工作。



蘇韻姿參加真人騷《不可能任務》。（梁碧玲 攝）

她接受《香港01》訪問時，表示自己也不捨得離開《愛回家》劇組。被問到現在是否「解凍」狀態，她就回答：「我都係一路跟公司安排，公司安排所有工作我都接。」會不會回歸《愛回家》？她也說：「我都想知，因為都想畀個交代觀眾，但係我都冇呢個答案，都係跟公司安排工作，但係每一個工作我都好期待，每個工作都係一個學習機會，好似呢個《不可能任務》可以學到好多嘢。」

好多觀眾都唔捨得《愛·回家之開心速遞》熊心如呢個角色。（《愛·回家之開心速遞》截圖）

突然暫別《愛回家》，相信很多觀眾都會感到不捨，蘇韻姿表示也有同樣感覺。她說：「都有少少，始終拍咗6年，日日都係見住熊家人，不過之前豹哥生日我哋都有出去食飯，返公司我都有去探佢哋。因為我都只係一個暫別，我相信熊家嘅人最終都會齊全，只係工作安排先有呢件事，所以我又唔會太上心。」她表示，早前媽媽從外地來到香港，所以她也花了非常多時間與媽媽相處，直言是補回不見三年的時光。

真人騷《不可能任務》。（梁碧玲 攝）

最後，她也說：「之前跟住工作安排有呢件事，但係每個工作機會都係一個學習機會，而家我可能就要再更加做好自己，再多少少。希望愈做愈多人見到，我只係希望我嚟緊做好嘅時候，大家都會見到，咁就希望大家會知道。」