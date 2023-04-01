鍾嘉欣產後5個月復出獻唱　曬閃爆登台衫疑外露「砵仔糕」

38歲的鍾嘉欣8年前閃嫁脊醫Jeremy Leung後，先後誕下大女Kelly以及二仔Jared，並在去年10月再誕下第三胎女兒Anika，產後不久她已低調在加拿大復出演唱，有粉絲曬出Linda表演片段，以一身超閃Deep V短裙現身的Linda身材Fit爆，大騷美腿，完全不見有發福，Keep得十分好！

鍾嘉欣產後5個月已回復Fit爆身材，騷長腿。（IG@chungkayanlinda）

鍾嘉欣昨日（31日）亦有在社交平台分享登台相，留言：「最幸福的事，我結婚了，好好珍惜自己。」鍾嘉欣先後換上兩套衫，其中一條銀色bling bling低胸裙，疑似走光，胸前的「砵仔糕」走位，整個形狀外露。不過乍看來似是陰影，鍾嘉欣杝沒有為意，還舉起V字手勢，展現燦爛笑容。

鍾嘉欣疑外露「砵子糕」都唔知，仲高舉V字手勢，神態自若笑得燦爛。（IG@chungkayanlinda）

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當晚鍾嘉欣開金口演唱聲夢小花姚焯菲（Chantel）翻唱再爆紅的《戀愛預告》，人靚聲甜，唱Live同以前一樣保持到水準。唱到《Nothing's Gonna Change My Love for You 》時，鍾嘉欣笑言：「我唔會諗住情人唱，唔會諗住我老公，我會諗住我啲BB仔。」又母愛滿瀉說道：「無論點樣媽媽都會永遠愛你㗎！」鍾嘉欣又提到，下年是她入行20周年，有機會開個人演唱會，現正秘密練歌中。

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