鍾嘉欣二仔打冰球勁有型兼愈大愈靚仔　鄧佩儀兩個字說出真理

鍾嘉欣(Linda)於2015年與脊醫老公Jeremy Leung結婚,婚後3年抱兩先後誕下女Kelly與二仔Jared,去年再誕下孻女Anika,組成了五口幸福之家。眨眼間,嘉欣的二仔Jared今年即將踏入5歲,小小年紀的Jared原來已經好叻仔。

鍾嘉欣一家五口生活幸福。(鍾嘉欣IG)

嘉欣今日於IG post了仔仔Jared在練習冰上曲棍球的短片和照片,並以英文寫道:「I am so proud of you son for overcoming your fears and believing in yourself. ( 我是多麼為你感到驕傲,兒子,你能夠克服你的恐懼和相信你自己。)」而Jared的樣子更成為了焦點,因為他真是愈大愈靚仔,完全遺傳了媽咪的優良基因,即使5歲未夠已展現出帥氣一面,將來極有潛質做明星。嘉欣的圈中好友與網民都紛紛留言激讚:「仔仔好型呀」、「Jared is so handsome」、「仔仔愈大愈似媽咪,好靚仔」、「媽咪嘅基因贏咗喇」,鄧佩儀更是兩字說出真理:「good genes」。

點擊睇嘉欣仔仔Jared打冰上曲棍球有幾型仔:

點擊下圖看Linda與仔仔的聖誕靚相以及其他靚相︰