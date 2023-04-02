素海霖爆被加戲片商隨時觸犯「日本新法」　有一個可能免除危機

素海霖赴日參演日本AV演出，成為香港首個AV女優。她成為網民以至全港討論話題之餘也十分懂得宣傳，3月31日 凌晨她更直接開Live與網民互動聊天，還即場回答網民問題。其中有不少都十分尖銳，例如當中就有一條問題，問道當男優在她臉上有高潮反應時，為什麼她會推開，她就回答：「好抗拒，事前冇講好，人生亦都未試過俾人XX，所以抗拒都好合理，我覺得。」



那麼問題來了，其實日本政府早已在去年中實行「AV出演被害防止·救濟法案」（俗稱：AV新法），其中詳細地列明了禁止事項，例如「拍攝時有義務確保出演者安全」、「出演者可在公開發布前檢查拍攝的影像」等，當中就有一條「出演者可拒絕違背意願的性行為等」。

素海霖開LIVE與網民互動。(影片截圖)

有消息人士向《香港01》表示，AV開拍片商與AV女優和男優均會簽訂拍攝合約，內裡會詳情寫明AV片中所有會拍攝的動作，並且不會允許臨時加戲。這個事情會引伸到什麼問題？他回答：「片商或會因此而被相關部門檢控，甚至迫使他們停業。題外話，這位AV女優也會因不小心透露片商或觸犯法例的關係，而令所以日本AV片商不再敢為她拍攝AV片。」

素海霖於3月15日貼出預告拍攝AV的照片。（IG圖片）

除此之外，根據素海霖在IG上發布的帖文推估，她也可能是在3月中那段時間拍攝該部AV，亦即是片商疑似也觸犯另一條AV新法「禁止在全部拍攝結束後4個月內公開發布」，即如果在3月拍攝的話，最快也只可以在7月15日才可以推出該部AV片。消息人士也表示，其中可能有一個原因讓片商繞過了相關條例。他說：「好可能是因為素海霖不是日本人，因為名義上她不是在日本出道。」