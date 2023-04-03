Coffee林芊妤難得拋下仔仔　與好友出浴白色Bra Top濕透好香艷

林芊妤（Coffee）經常要湊住4歲仔仔，日前終於忙裡偷閒去做Spa，跟好友齊齊著住白色小背心出浴，畫面十分香艷。



林芊妤（Coffee）前年因為同仔仔翟德彥（伯伯）一齊浸浴，在網上引起爭議，有網民就指伯伯已經有意識，叫Coffee不要跟他一起洗澡，不過Coffee就親自平反，直言：「真係睇唔出同三歲嘅仔浸浴有咩問題！」

Coffee曾因為跟當時3歲的囝囝一齊浸浴而引起爭議。（IG@coffee89921）

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而近日，Coffee就跟閨密一齊水療浸浴，百忙中放空。她說：「自從做媽媽後已變成了日常操作，這幾年每日都不停徘徊在工作和家庭身上，今年就因為一對康復中的天殘腳，決定趁休養要對自己好一點，讓自己好好放空，今天跟朋友過了一個享受的下午。」

而最近，Coffee就跟好友浸浴做水療。（IG@coffee89921）

兩人著住白色Bra Top，在浴缸中大灑花瓣，畫面香艷。而白色Bra Top浸水後更有透視效果，若隱若現。之後Coffee更從前面影過去，效果小性感。不過雖然Coffee可以忙裡偷閒，暫時離開伯伯一會，但她就透露自己做Spa期間仍不斷收到仔仔電話。

Coffee亦有自己浸。（IG@coffee89921）

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