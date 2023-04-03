MIRROR四子亮相西九音樂節　應援鏡粉被力數兩宗罪遭批行為太失禮

MIRROR四子姜濤、Anson Lo（盧瀚霆）、Edan（呂爵安）及Ian（陳卓賢）昨日（2日）現身西九音樂節，其中最受到觸目的必定是人氣王姜濤，在年頭《叱咤樂壇頒獎禮》表演過後，事隔4個月再度踏上舞台演出，狀態大勇跳表演6首歌唱足20分鐘，更呈獻新歌《Dummy》。另外Anson Lo在舞台上大騷精湛舞技，期間更大方展示白滑纖腰，自摸High爆全場。

姜濤表現非常落力跳至大汗淋漓，歌與歌之間沒有停頓位跳足20分鐘。（鄺鈺瑩攝）

由於MIRROR四子早已預告會亮相音樂節，少不得引來大批鏡粉到場應援，鏡粉帶同大批應援物到場，有神徒（Anson Lo）粉絲將應援物放置在草地上，讓神徒打卡，不少參加者圍觀拍照；另外又穿上應援T恤支持偶像。

Anson Lo給自己今晚的表現6分。（鄺鈺瑩攝）

然而鏡粉的應援行為日前惹起熱話。有網友於Instagram發文不滿指，鏡粉只入場支持偶像，在其他歌手演出時離開到場外，導致場內出現大批空位，場面尷尬。

有入場者於Instagram發文形容今年西九音樂節「係我成世人睇過最災難嘅垃圾」，他指在MIRROR出場前其他歌手表演，鏡粉卻聚集在場外聊天，不願入場睇騷，「比較早場嘅環節，場地一步之遙嘅海濱長廊嘅人直頭多過場內嘅人，而吊詭的是，呢一班人顯然係有購票嘅觀眾（全部著曬香港新世代偶像嘅衫/拎住公仔）。呢班人寧願喺出面Chit Chat都冇打算過入去睇artist嘅演出。結果成件事淪為新一代神功戲。」他更直斥該班鏡粉「爛到不堪」。另外人亦認為粉絲於現場應援打卡缺乏尊重，「以為係教主音樂節」。

網友轉發西九音樂節現場情況。（IG@thefuckisaw）

有網友轉載相帖文到討論區，引起網友熱議。發文網友指早前MIRROR亮相Alan Walker演唱會，已出現類似情況，「成班fans令人地成個區空咗」，網友續指出：「成日話人盲反， 有冇諗過其他人點解咁憎佢地。表演差只係其一，更多嘅係成班fans行為幾咁失禮」。姜濤早前鼓勵粉絲接觸其他類型音樂，有網友轉載該則帖文，並表示：「每年嘥咁多時間幫佢慶祝生日、 應援，寧願吹風都唔嘗試接觸吓其他音樂？」

有網友建議以後不應再邀請MIRROR與其他歌手同場，「鏡粉搶晒啲飛但完全唔識尊重，真係冇見過外國嘅music festival會係咁肉酸」

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