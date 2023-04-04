退選港姐「翻版陳妙瑛」拒借1000元予菲傭　怕報復辭退對方惹爭議

2021年曾參選香港小姐、有「翻版陳妙瑛」之稱的網紅江婉穎（Wynn）不時於社交網拍片，分享生活心得。去年她曾大爆選美驚人內幕，不滿傳媒問佳麗來自「邊度鄉下」；又指TVB要求佳麗須立即解約才可繼續參選，直斥為「霸王條款」。

來自內地的網紅江婉穎有「翻版陳妙瑛」之稱。（IG@wynnwinekong）

近日江婉穎再拍片，透露之前聘請的菲傭稱家人過身，問江婉穎借1000港元度過難關。江婉穎曬出對話截圖，菲傭稱月尾出糧時會還錢。江婉穎問過朋友意見後，擔心菲傭借錢後會「走佬」，以及對方被拒絕會懷恨在心報復，決定拒借錢並辭退對方。

江婉穎拍片透露菲傭問她借1000港元。（小紅書影片截圖）

部分網友同意江婉穎的做法，稱借錢容易還錢難；亦有人認為江婉穎笑住講述對方哥哥過身的事，態度有欠尊重，而1000港元只是小數目，不應因而用作拍片題材。

江婉穎笑住講菲傭哥哥去世一事。（小紅書影片截圖）

不過江婉穎憶述事件時表示：「我之前一直有請菲姐來我家打掃衛生嘛，基本上可能一周來個一次，然後一次來三個小時。」她又質疑外傭為何1000元都沒有，「1000塊錢你都拿不出來啊？你不能找你正職的僱主借嗎？」引起網友質疑她是否聘請兼職外傭，網友留言提醒在香港僱用他人外傭兼職家務工作屬違法行為。

江婉穎疑似自爆聘請兼職外傭。（小紅書影片截圖）

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根據香港法例，傭工不得受僱於任何其他人士擔任任何其他職務，包括兼職家務工作。僱主亦不得要求或容許傭工為任何其他人士擔任任何工作，違反者外傭和僱主都可能被罰款及監禁。

法例規定傭工不得兼職家務工作。（政府入境事務處網頁圖片）

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