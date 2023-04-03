謝天華餅印囡囡首度公開表演冇怯場　拖男仔手跳舞爸爸好妒忌

鄭裕玲（Do姐）和陳宗澤（CY）昨日（2日） 到灣仔出席《維港復活節帽子巡遊》，近年專注內地發展的謝天華（Michael）亦有現身，原來他陪4歲半女兒Mia，為活動表演跳舞，瞬即成為焦點，連Do姐都大讚Mia跳舞不錯，靚女又活潑。

謝天華嘅4歲半囡囡Mia喺活動表演跳舞。

謝天華自認是呷醋外父，笑言見到Mia拖住男孩跳舞有點妒忌，透露囡囡在家有要求他陪伴排舞，但攬住氣球說是「男朋友」，他自認呷醋外父：「唉！做爹哋就會知道嗰種心情。」他讚囡囡第一次公開表演沒有怯場，而且拍子感很準，而8歲大仔則愛跳街舞，但覺得舞技不如自己。對於會否讓子女將來入娛樂圈，謝天華有所保留指言之過早，還要看子女的興趣。

Mia首次表演一啲都唔怯場，天華都讚。

Do姐離巢後生活充實，謝天華都戥對方開心。

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而現場CY獻唱快歌《#罐頭湯》炒熱氣氛，司儀以「高人」介紹Do姐出場，首度跟Do姐見面的CY表現乖巧，向前輩大笠高帽，讚揚Do姐在娛樂圈地位崇高，封她是「高人」，並屬「三高」人士：高智慧、高修養、高尚生活品質，一輪賣口乖冧到Do姐好開心。

首度跟Do姐見面的CY表現乖巧。

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