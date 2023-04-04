車婉婉被家暴虛驚一場　盤點圈中家暴事件試過「一巴打到飛落床」

日前48歲的車婉婉，在IG騷出眼睛腫到似足被人打一樣的相片，引起外界熱議，覺得她疑似被家暴。不過車婉婉很快便為事件澄清，指醫生表示可能是細菌入眼。

她的眼睛又紅又腫，她表示醫生稱細菌入眼。（IG：@cheyuenyuen1228）

但其實圈中亦有不少女藝人曾慘遭前度家暴，包括林欣彤、龔嘉欣，《晚吹-戀講嘢》兩位主持譚凱倫和郭奕芯等，譚凱倫指如果遭受暴力對待，不要啞忍必須報警處理。

ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》的主持譚凱倫（Helen）在節目中透露自己曾經被前男友施暴。當時她和男友鬧分手，男方以取回物件為由約她到自己家，卻猛然一拳打向她，她當場就暈倒了。男友在她還未完全恢復意識時，就用腳狂踢她的身體，她只好縮起來保護自己。由於年少時經常被打，所以當時的Helen已經失去了求生意慾，不敢報警。不過，Helen建議大家遇到暴力事件時一定要報警。

譚凱倫在節目中透露自己曾經被前男友施暴。（Facebook@譚凱倫HelenTam）

林欣彤（Mag）在2015年曾經被初戀男友家暴打到腫眼睛，甚至不得不帶黑超遮掩傷痕。在ViuTV節目《吃掉前男友》中，她也提到了自己曾經遭受男友出軌的遭遇，向對方下跪苦求不要分手，但卻遭到拒絕。

林欣彤在2015年曾經被初戀男友家暴打到腫眼睛。(林欣彤ig)

應屆港姐冠軍林鈺洧（Denise）的媽媽Jasmine接受訪問時，大爆遭前夫、八十年代當紅小生林俊賢多次暴力對待，不但被掌摑至面腫、一巴打到飛落床，又曾被要求墮胎及驗女兒DNA。Jasmine指離婚後兩母女相依為命的日子不易過，斥林俊賢家暴及無故失蹤拒共同撫養。

應屆港姐冠軍林鈺洧當選後是非不斷，早已離異的父母亦公開互數不是。（IG：@denicelams）

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ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》的主持郭奕芯（Ashina）也曾經在節目中講述恐怖的戀愛經歷，遭到舊愛的暴力對待。一開始她只是說：「爭執時有身體接碰撞。」最後卻自己揭露被打到心口：「一嘢打落我度，打完真係腫咗。」另外一段恐怖經歷是發生在她17歲的時候，當時她戀上了一個28歲的男子，分手幾個月後，她和前男友喝酒時被問到「呢排同邊條友曖昧！」，她當時非常害怕，下了車打算逃走，但是被前男友拉住跌倒，她的白色裙子也被弄髒了，對方還繼續扼頸打她，甚至甩了她一巴掌。

郭奕芯也曾經在節目中講述恐怖的戀愛經歷。（IG圖片）

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