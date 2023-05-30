一舞傾城劇情劇透｜高鈞賢原來出身富豪家族　長輩曾買下陳星妤

萬國城夜總會「媽媽生」沙靜霞和旗下的石慧瓊、文雅倫、江潔兒、余巧巧感情要好。五女化身午夜麗人各有原因，但都在情路經歷跌碰。雅倫為男友胡志文犧牲一切方知被騙，社團打手卓志飛冀助她脫離深淵，卻因慧瓊出現令關係變得複雜。潔兒要於花花公子許家華與前同學王俊駒之間做抉擇；巧巧因軟飯王弄得焦頭爛額。靜霞苦候丈夫李青龍出獄，詎料……歡場中勾心鬥角，有人為壓倒對方陰招盡出，加上黑勢力橫行，讓紫醉金迷之地危機四伏。

《一舞傾城》第12集劇透

慧瓊因繼昌所說，認定志文之死與廖英有關，要查出線索為志飛洗脫嫌疑。舞小姐馬玉媚陪客後，匆匆換回樸素打扮往接兒子。俊駒邀潔兒拍攝其畢業作，潔兒投入其中。雅倫得知巧巧等曾聘繼昌教訓志文，斥責她們欠分寸。志飛懷疑志文替廖英洗黑錢，捉走廖英手下逼供。巧巧在賭桌上重遇舊情人李子聰，卻見他正服侍富婆；巧巧對子聰未忘情，見他親近又心軟。俊駒畢業後邀潔兒與他的家人聚餐，席間親屬當眾揭露潔兒是舞小姐，潔兒傷心離去。

高鈞賢原來出身富豪家族。（劇集截圖）

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《一舞傾城》第11集劇透

雅倫失戀大受打擊，連日來將自己關於房內，眾姊妹設法安慰。繼昌躲避廖英追殺，負傷逃去。雅倫重新振作，轉換新髮型返回萬國城。在慧瓊推波助瀾下，雅倫、志飛酒後共度一宵……雅倫徹夜未回，慧瓊想起與志飛的相處，暗自落寞。志飛醒來，發現雅倫早一步離開，雅倫再遇志飛卻裝作沒事發生，志飛感迷惘。有客人對雅倫毛手毛腳，志飛看不過眼上前喝止，被靜霞提醒要公私分明。海上發現志文屍體，雅倫、志飛成為嫌疑人被警方問話……

佢傷心欲絕。（劇集截圖）

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《一舞傾城》第10集劇透

夜之女神競選臨近尾聲，靜霞組的業績暫時落後珮如組，家華為哄潔兒大灑金錢，讓靜霞組奪冠。家華坦言與太太不相愛，只是生意婚姻，最開心是跟潔兒一起，潔兒卻表明只願當其朋友。志文看中舖位做生意，雅倫簽下訂金支票後趕上班，因事折返卻晴天霹靂……志文到萬國城找雅倫，二人當面對質，志文無恥地斥責雅倫陪別人睡，志飛盛怒痛毆志文。巧巧等替雅倫不值，請剛巧來向潔兒要錢的繼昌，往教訓志文。繼昌跟蹤志文，瞥見驚人一幕……志文更大膽向屠伯全攞錢，令屠伯全動了殺機！

決定攤牌。（劇集截圖）

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《一舞傾城》第9集劇透

志文慨嘆雖然脫身，但前途盡毀，雅倫送名錶鼓勵他；姊妹們擔心雅倫被騙。萬國城舉行夜之女神競選，家華坦言對潔兒認真，更願意供養她……珮如表面答應幫肥屍在萬國城販毒，實則想助廖英剷除志飛與肥屍。志飛發現肥屍手下散貨，卻報警處理，慧瓊感意外。肥屍率眾追斬屠伯全，志飛趕至營救，及後遇警察追捕，慧瓊獻吻助志飛解圍……志文想與朋友合作做生意，雅倫願出資支持，還答應志文求婚。雅倫本已離職，卻為籌措資金重回萬國城。

要幫手散貨。（劇集截圖）

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《一舞傾城》第8集劇透

靜霞見潔兒似乎對家華付出真感情，提醒潔兒要小心，當男人得手玩膩後就是另一回事。巧巧在眾人面前埋怨世珍，世珍揚言會替其承擔債項。廖英不滿被慧瓊愚弄，暗派手下教訓慧瓊，幸志飛及時出現。世珍迫不得已答應陪練馬師上船過夜，巧巧得悉後趕往碼頭找世珍……潔兒陪同家華出席朋友聚會期間，確認家華已婚，不禁傷心。志文獲釋，雅倫帶他到萬國城見一班好姊妹。肥屍一幫在萬國城販賣毒品，屠伯全、廖英領手下與他談判，他將會成為志飛天敵！

家華老婆現身。（劇集截圖）

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《一舞傾城》第7集劇透

潔兒感謝靜霞為俊駒解圍，及後見俊駒因在萬國城門外偷拍而被毆打；俊駒望藉作品記錄夜總會小姐的生活，潔兒答應幫忙。世珍先後向練馬師、騎師父子賣弄風情以獲取投注貼士，怎料二人的貼士不同。世珍與巧巧孤注一擲其中一匹，卻賭輸欠債，兩人互相埋怨。慧瓊因事求靜霞收留，巧巧為錢把房間轉租給慧瓊。志飛為社團立功，卻被屠伯全打壓。雅倫見志飛頻頻示好，坦白男友可望獲釋，志飛意會到心意被拒。家華帶潔兒置新裝，潔兒感心甜。

兩個賭輸錢。（劇集截圖）

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《一舞傾城》第6集劇透

珮如藉家華的情慾片段，勸潔兒不要被他的風流手段騙倒，潔兒傷心，決定接受富豪的條件。靜霞得悉潔兒要賣初夜感驚訝，家華聞言趕往酒店……珮如領眾女欺負潔兒，慧瓊與巧巧出手還擊，爭執越鬧越大……股市大跌，萬國城生意受影響，珮如提議邀人氣歌手獻唱，惟對方前來表演期間發生事故，萬國城反被索償。為削減開支，巢輝要靜霞、珮如交出裁員名單，幸靜霞想到噱頭帶旺生意。俊駒到萬國城做資料搜集，巧巧硬逼他開貴酒……

《一舞傾城》第5集劇透

志飛得悉潔兒之事，急尋繼昌蹤影，慧瓊也要隨行。志飛得慧瓊之助找到繼昌，繼昌乘機挾持慧瓊反被擊倒，潔兒的母親、弟妹終獲救。靜霞復工，對慧瓊的來歷起疑。靜霞探望青龍，喜聞他正申請假釋，可望提早出獄。靜霞想起青龍十多年前入獄一事，懷疑青龍是被陷害，要聯同志飛查出真相。有富豪欲出重金包養潔兒，珮如想從中賺取厚酬，前往游說潔兒之母，潔兒與母親因而大吵一場。潔兒警告珮如勿多管閒事，卻聞知珮如持有家華秘密……

《一舞傾城》第4集劇透

屠哉往澳門談賭廳生意，派李嘉（飾廖英）與越南幫談賊贓買賣。越南幫頭目得廖英推薦，到萬國城找蔡潔（飾雅倫）、陳星妤（飾潔兒）不成，用槍指嚇文凱玲（飾巧巧）；陳法蓉（飾靜霞）連乾兩瓶烈酒平息事件後，突然吐血……楊明（飾志飛）向蔡潔道出當年受唐文龍（飾李青龍）之恩，並視其妻陳法蓉為大嫂。姚子羚（飾石慧瓊）獲聘見習媽媽生兼陳法蓉助手；陳法蓉出院休養，姚子羚帶着陳法蓉組表現八面玲瓏。李嘉見姚子羚漂亮，硬拉她入房，楊明趕來卻見姚子羚已全身而退。姚子羚邀楊明吃宵夜，二人投契。陳星妤驚悉母親、弟妹失蹤，更被王俊棠（飾繼昌）勒索……

陳星妤驚悉母親、弟妹失蹤。（劇集截圖）

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《一舞傾城》第3集劇透

雅倫陪志賢赴日本旅遊，志賢表明已查清雅倫與志文的關係，還指志文確實有洗黑錢，但可為他脫罪，雅倫感震驚……在靜霞幫忙下，潔兒和家人找到新住所，欣喜可脫離繼昌魔掌。潔兒首天破營業額紀錄的消息傳遍江湖，廖英找繼昌查問潔兒被稱「萬國城最後一個處女」的傳聞。廖英知契爺屠哉正修習氣功，要送潔兒給他補身，屠哉大喜。靜霞、巧巧、世珍教潔兒用演技、手段來哄男人，鬧出笑話。潔兒招呼屠哉之際，家華來到要帶走潔兒……

佢終於出場。（劇集截圖）

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《一舞傾城》第2集劇透

陳星妤（飾江潔兒）送昏倒的母親入院後回家，後父王俊棠（飾羅繼昌）色心起，欲侵犯陳星妤。陳星妤幸保清白之身，急帶弟妹逃離家門，獲陳法蓉（飾沙靜霞）收留。陳星妤對任職夜總會小姐感猶豫，卻從母親口中得知一大秘密……蔡潔（飾文雅倫）為邀請李道瑜（飾司徒志賢）替獄中男友何浩文（飾胡志文）打官司，答應隨李道瑜出埠旅行，楊明（飾志飛）擔憂。陳星妤首天到萬國城工作，魅力四射，惹來另一組媽媽生莊鍶敏（飾程珮如）及其皇牌傅嘉莉（飾姚素波）敵視。陳星妤重遇舊同學王俊駒，得知他為畢業作品做資料搜集。富二代關楚耀（飾許家華）帶陳星妤出街，對其純真個性甚有好感。

蔡潔為邀請李道瑜替獄中男友何浩文打官司，答應隨李道瑜出埠旅行。（劇集截圖）

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《一舞傾城》第1集劇透

萬國城夜總會成立八周年，媽媽生陳法蓉（飾沙靜霞）的皇牌蔡潔（飾文雅倫）獲多位大客捧場。蔡潔正招呼大律師司徒志賢，洪泰大佬廖英憤然要她到其房間，陳法蓉無奈答應。廖英藉詞支開陳法蓉，想侵犯蔡潔，幸金牌打手楊明（飾卓志飛）趕到，硬闖房間制止……萬國城老闆之一黃栢文（飾巢輝）埋怨陳法蓉不可只有蔡潔一張皇牌，要物色猛將入組。舞小姐鄺潔楹（飾劉世珍）帶好友陳星妤（飾江潔兒）到診所，遇上同組的文凱玲（飾余巧巧），得悉陳法蓉正覓新血。陳星妤當啤酒女郎被食客調戲，獲鄺潔楹解圍，同來的陳法蓉對陳星妤大感興趣。

萬國城夜總會。（劇集截圖）

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