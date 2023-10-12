你好我的大夫結局劇透｜盧宛茵冇得救？　何廣沛已經盡力

昨日一集（二十三集）《你好，我的大夫》講到，吳偉豪、游嘉欣喝醉的醜態被李紹堅偷拍上傳群組，陳嘉慧見兩人親密照感妒忌……何廣沛、蔡思貝和杜燕歌商討盧宛茵病情，何廣沛得知只有在休假中的曾航生，有能力為盧宛茵做手術。吳偉豪發現張武孝患上柏金遜症……何廣沛求曾航生為盧宛茵做手術，卻被拒絕。蔡思貝察覺曾航生有異常；何廣沛猜出曾航生因頭暈目眩而不敢動手術，請求曾航生給他一個機會證明中醫學的成效，曾航生勉強答應。陳嘉慧出任濕診大師的針灸助理，意外發現他使用類固醇針。陳嘉慧向許俊豪報告，許俊豪卻要她守秘！

盧宛茵重病在床。（劇集截圖）

盧宛茵重病在床。（劇集截圖）

何廣沛求曾航生為盧宛茵做手術。（劇集截圖）

何廣沛求曾航生為盧宛茵做手術。（劇集截圖）

竟遭拒絕。（劇集截圖）

佢因頭暈目眩而不敢動手術。（劇集截圖）

最新一集（二十四集）《你好，我的大夫》劇情，陳嘉慧發現吳偉豪與游嘉欣行為鬼祟，頓時醋意大發……何廣沛替曾航生醫好怪病，不料盧宛茵身體對麻醉藥過敏。何廣沛等提出以針刺麻醉做手術，但被曾航生一口拒絕。陳嘉慧見病童因類固醇針而產生強烈後遺症，頓感不安……何廣沛邀請眾人一同參與由他創建的非牟利中醫機構。何廣沛為盧宛茵爭取針麻手術，但中西醫協作手術的會議突然被取消，原來有記者抹黑蔡思貝，更翻出陳嘉輝行山中風身亡之事大造文章，令蔡思貝陷入無力與自責，身體也出現毛病……

盧宛茵身體對麻醉藥過敏。（劇集截圖）

何廣沛等提出以針刺麻醉做手術。（劇集截圖）

被曾航生一口拒絕。（劇集截圖）