法言人劇情劇透｜林熹瞳被警察以販毒拘捕　馬國明仲有絕招？

《法言人》第19集劇情

Joelyn推薦白小姐一起與社交舞王Nathan學舞，沒想到最後被騙。施雷眾人為白小姐追討，Tony情急下卻得罪了白小姐……白小姐得知Nathan準備潛逃，獨力阻止，幸得Tony趕至救援。Hogan以為Alice病情急轉直下，決意捐出肝臟弄出笑話，但亦因此打動Alice。詠桐因錯信朋友而變成疑犯，被警察以販毒拘捕。官司陷於劣勢，金師爺在詠桐面前許下承諾，一定會令她脫罪。金師爺用盡辦法，卻找不到證據……金師爺不想眾人擔心故作堅強，但實在是心亂如麻，害怕無法幫助詠桐……

白小姐一起與社交舞王Nathan學舞，沒想到最後被騙。（劇集截圖）

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《法言人》第18集劇情

彭老太迷失街頭，得大雄解救。大雄坦白心聲，得彭老太信任。金師爺與大雄成功令彭老太消除對Paul的誤解。爭產案和解，完滿落幕。Hogan與Alice分手後仍關心，暗中跟隨護花……大雄與翁官相遇，大雄主動邀約翁官共進午餐。曾陷害大雄的模特兒竟想重施故技，幸得翁官及時解圍，大雄關鍵時候拖着翁官過馬路，關係更進一步！大雄、翁官戀情正式開展，二人藏不住的甜蜜被佑家一眼看穿。大雄為佑家製造機會表白，金師爺刻意避開……大雄追問下，金師爺終道出當年表白，卻緣分未到、時機錯開的前事……

大雄坦白心聲，得彭老太信任。（劇集截圖）

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《法言人》第17集劇情

大雄（張頴康飾）誤墮陷阱，被彭家大嫂以此要脅！小蓮（文雪兒飾）為大雄着想，決定不出庭作供……大雄與翁官（蔣祖曼飾）因此更為靠近，感情慢慢升溫……金師爺（馬國明飾）、佑家（林夏薇飾）、Will（黃嘉樂飾）、大雄推論出TK（陳少邦飾）是彭才爭產案中大嫂一方的幕後金主，大雄主動出馬，巧妙取得彭老太（羅蘭飾）信任將TK踢出局，不料彭老太竟點名大雄接手！佑家為TK前女友成功向TK追討贍養費。TK心有不甘，駕車衝向佑家……彭才集團清盤案展開，金師爺似有妙計。法庭上，Mary（謝雪心飾）盤問令彭老太與Paul的關係進一步惡化。金師爺看出官司關鍵在於化解彭老太對Paul的怨憤……

TK對佑家懷恨在心。（劇集截圖）

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