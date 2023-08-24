破毒強人劇情劇透｜何廣沛妹被捉走　蕭正楠為救人最終慘死？

《破毒強人》第十九集劇透（24/08/2023）

陳豪早已視何廣沛如親人，更答應讓他退出販毒生意。曹永廉監視多日終有進展，他發現胡定欣登入可疑網頁。陳豪告訴胡定欣如要退出，他不會反對，但胡定欣視錢財比命更重要。

胡定欣視錢財比命更重要。（劇集截圖）

蔣志光知道陳豪暗中做生意，向老鬼嚴刑逼供，老鬼終說出陳豪身邊有一名啞巴。原來蔣志光早已摸透陳豪和馬貫東的勾當，這次回來是要陳豪一夥為害死朱智賢填命。警方查到關鍵證據的消息傳出，胡定欣感不安之際，曹永廉因投資失利暗示可毀滅證據……蔣志光為報復陳豪，捉走何廣沛之妹安好。

何廣沛好慘。（劇集截圖）

蕭正楠在尋找安好時，更被炸彈碎片擊中，要立即做手術，隨時無命。

蕭正楠被炸彈碎片擊中。

蕭正楠被炸彈碎片擊中。

蕭正楠被炸彈碎片擊中。

《破毒強人》第十八集劇透（23/08/2023）

尚榮（曹永廉飾）領人到投行調查世代物流的交易，可兒（張寶兒飾）接獲消息，擔心安樂（何廣沛飾）會被牽連，急找文華（陳豪飾）。面對尚榮的質問，章琳（胡定欣飾）見招拆招，更透過視像通話請出背後金主，順利洗去嫌疑。浩天（蕭正楠飾）、若寧（張曦雯飾）請安樂落口供，想攻破安樂的心防，令他和警方合作，可惜徒勞無功。浩天到章琳家的停車場守候，勸章琳供出文華自保；另邊廂，若寧領人潛進章琳家中，竊取電腦情報。章琳察覺到此乃調虎離山之計，急回家視察……安樂決定要退出合作，文華直言只有死人才可離開。

曹永廉開始調查。（劇集截圖）

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