破毒強人劇情劇透｜何廣沛被懷疑　林溥來勒索胡定欣竟好順利？

《破毒強人》第十一集劇透（14/08/2023）

浩天（蕭正楠飾）與文華（陳豪飾）針鋒相對，但又各取所需。可兒（張寶兒飾）不滿浩天只給予一般情報，趁勢終止合作，浩天察覺可兒有心維護安樂（何廣沛飾）……若寧（張曦雯飾）找鄧彪（張國強飾）查詢安樂底細，鄧彪認定文華不可能找安樂合作。福田（蔣志光飾）獲准保釋，有心安排妻女先赴台灣，似有大動作。文華與章琳（胡定欣飾）、安樂完成第一次線上毒品交易，安樂猶有餘悸地回到狹窄居所，子穎（郭柏妍飾）就是他的避風港。可兒為拉近與安樂的距離，積極學習手語。投行下屬楊敬才（林溥來飾）以可疑交易文件勒索章琳，章琳屈服……

何廣沛被懷疑。（劇集截圖）

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《破毒強人》第十集劇透（13/08/2023）

若寧（張曦雯飾）的線人出事前提供之情報，是杜飛（馬貫東飾）瞞着福田（蔣志光飾）買入大量毒品。若寧與浩天（蕭正楠飾）尋獲一枝對福田不利的錄音筆，隨即逮捕福田。浩天認定文華（陳豪飾）是幕後黑手，沒有參與盤問福田，反而去找杜飛……可兒（張寶兒飾）發現上市物流公司的收購並不尋常，還似與安樂（何廣沛飾）有關，即主動找章琳（胡定欣飾）對質，沒想到章琳反告誡可兒只有一同保密才可令安樂無恙……可兒得悉子穎（郭柏妍飾）與安樂的關係極為親密，心裡莫名的不快。文華找老鬼（李家鼎飾）和黑仔（彭懷安飾），暗示福田家有妻女，或會出賣他們來減刑自保……

蔣志光被拘捕。（劇集截圖）

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