隱形戰隊劇情劇透｜林凱恩賣完淫又遭追殺　郭子豪英雄救美慘死？

《隱形戰隊》第23集劇情劇透

《隱形戰隊》第23集講到，酒店房間內有一男子死亡，死者是銀行高層許俊豪（飾國堃），隱形戰隊接手調查案件。林凱恩失蹤，郭子豪一直聯絡不上她，導致焦躁不安，影響工作。劉穎鏇看穿陳山聰刻意迴避她，陳山聰無奈。劉穎鏇跟蹤郭子豪，途中差點遇車禍，幸得陳山聰相救。調查發現許俊豪與關偉倫（飾定錦）均是幸福學會成員，馬國明再次請莊思明問話，莊思明否認一切。江美儀留意到莊思明長期戴手套，讓馬國明和唐詩詠獲得調查方向……郭子豪終找到林凱恩，過了浪漫一晚後，一幫人馬持槍尋至……

林凱恩賣完淫又遭追殺。（劇集截圖）

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《隱形戰隊》第22集劇情劇透

《隱形戰隊》第22集講到，林子善知劉佩玥為情所傷，前來安慰，成功讓劉佩玥笑顏再現。郭子豪和林凱恩衝破障礙，感情突飛猛進。隱形戰隊繼續調查關偉倫（飾定錦）一案，發現其妻沈可欣（飾趙可凝）出軌，但沈可欣堅持沒有殺害丈夫。唐詩詠查得關偉倫死前接受過治療師莊思明的心理輔導，而莊思明是幸福學會創辦人。唐詩詠發現幸福學會與當年的苓雅行社很相像，而行社的創辦人是陳展鵬。陳山聰認識了郭子豪的女友林凱恩，卻記起見過她的另一個樣子。林凱恩原來亦是幸福學會的會員，她向莊思明提出退會……

林凱恩想退會。（劇集截圖）

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