隱形戰隊劇情劇透｜陳展鵬輕鬆出監　警隊內鬼原來係佢

《隱形戰隊》第26集劇情劇透

勝天出獄後高調演講，要求警方與國希公開道歉。寶寶和曜洋發覺浩斌打算與勝天會面，懷疑浩斌是內鬼。美欣覺得浩斌只是利用自己，悲傷不已。浩斌失蹤，寶寶、曜洋和美欣上門調查浩斌家，發現浩斌與勝天曾以書信聯絡……帶囡送哨子給小婕，小婕感動收下，卻堅持與他劃清界線。羈留病房有假護士帶走囚犯，隱形戰隊接報調查……家強突然被國希要求上門吃飯，邢風得悉後大感不妙；家強鼓起勇氣在國希面前坦白，正跟邢風交往。

《隱形戰隊》第25集劇情劇透

陳山聰獲劉穎鏇主動親吻後，竟將劉穎鏇推開，二人不歡而散。鑑證報告顯示莊思明被捕時手上的槍械，為當年射殺臥底趙璧渝（飾詹筱柔）的兇器，江美儀堅信一切是陳展鵬幕後操縱。莊思明在拘留所自殺，並承認所有罪名。江美儀得悉素妍的兒子在外地被殺後，與陳展鵬於獄中會面，陳展鵬直指會為自己翻案。庭上，江美儀被指責妨礙司法公正，將要停職接受調查，眾人心情低落……陳展鵬勝訴高調出獄，並當面向江美儀宣戰！

陳展鵬輕鬆出監。（劇集截圖）

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《隱形戰隊》第24集劇情劇透

反恐特勤隊眾隊員都聯絡不上郭子豪，令人擔心不已。江美儀有望升職，劉穎鏇替她高興，江美儀卻有口難言。特勤隊員胡諾言與隱形戰隊探員趙希洛感情一日千里，確定彼此。郭子豪沉淪於悲痛中，決定辭職。特勤隊攻入莊思明與同黨古天祥（飾阮華碩）的匿藏地點，郭子豪槍指古天祥，意欲報仇……莊思明被捕後守口如瓶，因為古天祥先係控制一切，Final Boss未必就是陳展鵬，警方繼續蒐證。劉穎鏇為克服甲蟲恐懼，深夜上山，陳山聰擔心，上山尋找劉穎鏇。劉穎鏇看到螢火蟲並克服恐懼，高興得主動親吻陳山聰……

又一條感情線。（劇集截圖）

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《隱形戰隊》第23集劇情劇透

《隱形戰隊》第23集講到，酒店房間內有一男子死亡，死者是銀行高層許俊豪（飾國堃），隱形戰隊接手調查案件。林凱恩失蹤，郭子豪一直聯絡不上她，導致焦躁不安，影響工作。劉穎鏇看穿陳山聰刻意迴避她，陳山聰無奈。劉穎鏇跟蹤郭子豪，途中差點遇車禍，幸得陳山聰相救。調查發現許俊豪與關偉倫（飾定錦）均是幸福學會成員，馬國明再次請莊思明問話，莊思明否認一切。江美儀留意到莊思明長期戴手套，讓馬國明和唐詩詠獲得調查方向……郭子豪終找到林凱恩，過了浪漫一晚後，一幫人馬持槍尋至……

林凱恩賣完淫又遭追殺。（劇集截圖）

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《隱形戰隊》第22集劇情劇透

《隱形戰隊》第22集講到，林子善知劉佩玥為情所傷，前來安慰，成功讓劉佩玥笑顏再現。郭子豪和林凱恩衝破障礙，感情突飛猛進。隱形戰隊繼續調查關偉倫（飾定錦）一案，發現其妻沈可欣（飾趙可凝）出軌，但沈可欣堅持沒有殺害丈夫。唐詩詠查得關偉倫死前接受過治療師莊思明的心理輔導，而莊思明是幸福學會創辦人。唐詩詠發現幸福學會與當年的苓雅行社很相像，而行社的創辦人是陳展鵬。陳山聰認識了郭子豪的女友林凱恩，卻記起見過她的另一個樣子。林凱恩原來亦是幸福學會的會員，她向莊思明提出退會……

林凱恩想退會。（劇集截圖）

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