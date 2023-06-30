隱門劇情劇透｜黃智雯殺死陳展鵬　可惜最後都係遭呢個人背叛！

《隱門》大綱：三十年前，悍匪葉嘯天(吳岱融飾)於一宗械劫案被捕而入獄。當年曾為嘯天接贓的女兒改名換姓，以張心月(黃智雯飾)之名重新生活，並嫁予遊艇大王殷昊然(黃子恆飾)；另邊廂，因劫案喪命的同黨遺下兒子莊子喬(陳展鵬飾)，幸得好心人鄧承謙(魯振順飾)收養。一宗車禍令子喬、心月再次相遇，車禍的矛頭卻直指剛出獄的嘯天！心月無法再逃避嘯天這個夢魘，婚姻關係也出現危機。警察楊忻曉(湯洛雯飾)介入調查，更對嘯天、子喬死咬不放。三十年的恩怨重新掀起，當年牽涉劫案的所有人，都被捲進漩渦當中……

《隱門》大結局劇情劇透 (30/06) 黃智雯殺死陳展鵬

黃智雯偕同吳岱融追截陳展鵬，糾纏間陳展鵬中槍……黃智雯探望昏迷不醒的陳展鵬，碰上湯洛雯正守候着陳展鵬，黃智雯更得悉陳展鵬有可能已為罪證備份，只要陳展鵬甦醒便難以脫罪。黃智雯掙扎之下，打算將陳展鵬滅口，一切卻非她計算之中。黃智雯已失掉一切，只餘下吳岱融一人可以倚靠，黃智雯邀吳岱融一同逃亡，並向他透露盧宛茵的保險箱密碼，吳岱融高興取走大批現金之際……

黃智雯已經返唔到轉頭。（劇集截圖）

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《隱門》角色演員對應表

陳展鵬飾莊子喬｜黃子恆飾殷昊然｜杜燕歌飾胡福文

黃智雯飾張心月｜張國強飾楊志強｜譚偉權飾錢七

湯洛雯飾楊忻曉｜楊可瑩飾殷梓晴｜徐榮飾莊振南

吳岱融飾葉嘯天｜韓馬利飾彭蘇菲｜吳瑞庭飾高文治

劉佩玥飾鄧希宜｜袁鎮業飾甘小新｜梁皓楷飾成漢

阮浩棕飾張逸風｜程可為飾陸貴鳳｜孟希璘飾關家寶

盧宛茵飾朱美琳｜胡㻗飾關敬斌｜吳天佑飾程有全

魯振順飾鄧承謙｜張翼東飾丁子力｜葉曉陽飾傅棠